La Tunisie se classe 128e rang mondial dans le Global Gender Gap

Selon le 18e rapport annuel Global Gender Gap, publié le mercredi 21 juin 2023 par le World Economic Forum (WEF), la Tunisie s’est classée au 128e rang mondial sur 146 pays, contre 120e l’année précédente, enregistrant une baisse de 8 places par rapport à l’année dernière.

Au niveau de la région Mena, elle a vu son classement chuter de la 4e place à la 6e place, perdant ainsi deux positions par rapport à l’année précédente. Son score s’établit à 64,2%, ce qui représente une diminution de 1% par rapport à l’année précédente. Les détails de ces classements sont présentés ci-dessous :

Le rapport apporte des éclaircissements sur le développement des inégalités de genres, sur la base d’une enquête menée à l’échelle mondiale.

Il présente l’indice mondial de l’écart entre hommes-femmes, et évalue les pays en fonction de la manière dont leurs ressources et opportunités sont réparties entre eux. Et ce, en se basant sur quatre piliers clés : 1- la participation et opportunités économiques; 2- le niveau d’éducation; 3- la santé et la survie; et 4-l’autonomisation politique.

Partenaire officiel du WEF, l’IACE a mené cette enquête pour le cas de la Tunisie.

Classement de la Tunisie dans l’Indice Global Gender Gap.