Tunisie : Démarrage de l’opération de nettoyage des plages (Apal)

L’Agence de protection et d’aménagement du littoral (APAL) a annoncé, mercredi 21 juin 2023, le démarrage de l’opération nationale de nettoyage des plages.

Cette opération se poursuivra jusqu’au mois de septembre, ajoute la même source, en précisant que plus de 133 plages ( superficie totale de 5739 hectares) sont concernées par ce programme annuel et qui se fera de manière périodique.

L’opération prévoit notamment le ratissage et le tamisage des sables ainsi que sur le nettoyage des dunes de sable et des entrées de toutes les plages.

Par cette action l’Apal vise à soutenir les municipalités dans leurs efforts et les citoyens et vacanciers sont invités à maintenir les plages propres et les préserver.