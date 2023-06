Tunisie : hommage à Callas et Caruso aux Nocturnes d’El Jem

La 36e édition du Festival international de musique symphonique d’El Jem se tiendra du 5 juillet au 12 août 2023. Les concerts seront donnés à l’amphithéâtre romain d’El Jem (également appelé le petit Colisée, le grand étant celui de Rome), déclaré site du patrimoine mondial en 1979.

Le thème de cette édition est «Les Nocturnes d’El Jem», histoire de souligner la magie qui se crée dans l’amphithéâtre astucieusement éclairé par des bougies les soirs de l’événement qui attire chaque année de nombreux mélomanes locaux et des touristes étrangers.

Selon les organisateurs, 11 concerts sont programmés qui retiendront l’attention des passionnés avec la participation de l’Orchestre Baroque de Barcelone, l’Orchestre du Ballet de l’Opéra de Vienne, l’Orchestre Philharmonique de Prague, l’Orchestre Symphonique Européen et l’Orchestre Symphonique de l’Opéra de Tunis.

En ce qui concerne l’Italie, il faut noter la représentation de l’Orchestra Filarmonica di Firenze avec les musiciens du Conservatoire Cherubini de Florence, dirigé par Nima Keshavarzi avec un hommage à Maria Callas et Enrico Caruso, le 15 juillet, et le 27 juillet une «Nuit italienne» avec les plus beaux airs de l’opéra italien interprétés par divers interprètes de l’Académie italienne de piano, rapporte Ansamed.

I. B.