Tunisie : Zied El Heni dénonce la «mascarade judiciaire» dont il fait l’objet

«Ce qui m’est arrivé est une mascarade judiciaire et une tentative stupide pour me faire peur et faire taire ma voix», a déclaré le journaliste tunisien Zied El Heni.

«Celui qui pense de cette façon s’est trompé d’adresse, parce qu’il ne s’attaque pas seulement à moi, mais porte atteinte à la profession de journaliste dans son ensemble et qui est très attachée à la liberté», a-t-il ajouté.

Zied El Heni parlait aujourd’hui au micro de Mosaïque FM à sa sortie, ce matin, jeudi 22 juin 2023, du tribunal de première instance de Tunis, où le procureur de la république l’a auditionné et décidé de le libérer après deux jours passés au centre de détention de Bouchoucha.

Arrêté il y a deux jours chez lui par une brigade de la garde nationale, Zied El Heni a été transféré à la caserne de Laouina et interrogé par la 5e brigade de lutte contre les infractions en lien avec la technologie de l’information et de la communication. Il a été accusé d’offense au président de la république Kaïs Saïed, suite à une déclaration qu’il avait faite le jour même sur IFM dont il est l’un des chroniqueurs politiques attitrés. Il discutait des interprétations outrancières que certains magistrats font de l’article 67 du code pénal parlant d’offense au président de la république.

En l’arrêtant et en le traînant en justice, les magistrats ont-ils voulu lui donner raison ? A moins qu’ils l’aient fait dans un mélange d’ironie et de cynisme, auquel cas il serait déplacé de parler encore de justice.

I. B.