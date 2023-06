La BM approuve de financement du projet Elmed d’interconnexion électrique Tunisie-Italie

Le conseil d’administration de la Banque mondiale a approuvé un financement de 268,4 millions de dollars à la Tunisie pour financer un projet d’interconnexion électrique avec l’Italie qui reliera les réseaux énergétiques entre la Tunisie et l’Europe.

Le coût total du projet, dit Elmed, est d’environ 850 millions d’euros.

L’accord de prêt a été signé jeudi 22 juin 2023 par le ministre de l’Economie et de la Planification Samir Saied et le directeur pays de la Banque mondiale pour la Tunisie Alexandre Arrobbio.

Le projet appuiera le développement du marché des énergies renouvelables qui est essentiel au développement durable de la Tunisie et à sa stratégie de lutte contre le changement climatique, indique un communiqué de la BM.

L’Italie cherche à devenir une plaque tournante énergétique européenne et la création d’une interconnexion avec l’Afrique pour importer de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables s’inscrit dans sa stratégie visant à éliminer sa dépendance gazière vis-à-vis de la Russie.

Arrobbio a déclaré lors d’une réunion de haut niveau pour lancer le cadre de partenariat pays (CPF) 2023/27 qu’Elmed est le premier projet de la BM réalisé dans le cadre du nouveau CPF.

Le soutien à la stratégie énergétique 2035 du gouvernement, qui vise à sécuriser une part de 35% d’énergies renouvelables dans la consommation totale d’électricité (contre seulement 3% aujourd’hui), est l’une des priorités de la banque dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau cadre.

Le financement, a déclaré le responsable de la BM, couvrira une partie des investissements généraux pour la construction d’une station de conversion principale et des sous-stations associées en Tunisie et aidera à établir l’interconnexion.

L’assistance technique proposée par le groupe BM comprend une aide à la mise en place d’un centre d’excellence pour les énergies renouvelables qui aidera la Tunisie à se positionner comme un centre de formation pour les projets d’énergies renouvelables en Afrique du Nord.

Le projet Elmed est également soutenu par le gouvernement italien, l’UE, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd), la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque allemande de développement KfW. Un financement supplémentaire comprend 25 millions de dollars de fonds concessionnels du Fonds vert pour le climat mobilisés dans le cadre de l’Initiative d’atténuation des risques liés aux énergies renouvelables durables, a ajouté le responsable pays de la BM.

Pour l’ambassadeur d’Italie à Tunis, Fabrizio Saggio, qui a pris part à la cérémonie de lancement du Partenariat pays 2023-2027 de la BM avec la Tunisie, a déclaré que le projet Elmed «représente un pilier de l’approche globale, à 360 degrés, promu par l’Italie vers la Tunisie et un premier pas concret vers le plein développement des énergies renouvelables dans le pays».

«Un pont d’opportunités entre l’Europe et l’Afrique et un changement de paradigme dans les relations énergétiques entre les deux continents», a souligné l’ambassadeur, soulignant les effets positifs que la création d’Elmed aura sur l’économie tunisienne en termes d’investissements, d’industries connexes et d’emplois.

I. B.