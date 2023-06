Ouverture de la bibliothèque Sabatino Moscati au Musée national de Carthage

Une bibliothèque spécialisée dans l’archéologie et l’antiquité vient d’ouvrir ses portes au coeur du Musée national de Carthage.

Le Musée national de Carthage est désormais doté d’une bibliothèque spécialisée en archéologie, sciences de l’Antiquité et technologies appliquées au patrimoine culturel et histoire de l’art, baptisée Sabatino Moscati.

Le catalogue et l’indexation des ouvrages ont été réalisés grâce à une collaboration entre la Bibliothèque universitaire de Sassari et l’Institut supérieur des langues de Tunis (ISLT). Les enseignants – chercheurs dans le domaine de l’histoire et du patrimoine archéologique antique ainsi que les doctorants dans ces mêmes domaines peuvent accéder à cet espace tous les mardis, mercredis et jeudis, de 9h à 13 h.

F.B