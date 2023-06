Vient de paraître : Abdelwaheb Meddeb ou la pensée libre au présent

L’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts (Beit al-Hikma) vient de publier un ouvrage collectif intitulé ‘‘La pensée libre au présent : hommage à Abdelwahab Meddeb’’.

L’ouvrage fait partie de la collection «Hommages» qui met à l’honneur des penseurs et des créateurs ayant œuvré dans le domaine du savoir et qui se sont, principalement, intéressés aux questions relevant des affaires publiques.

Le contenu rassemble les actes d’un colloque international organisé à l’honneur de l’écrivain tunisien Abdelwahab Meddeb (1946-2014), par le département des sciences humaines et sociales de l’Académie, les 21-22 novembre 2019, sous la direction de Béchir Ben Aissa.

Les interventions du colloque portent sur la problématique de la libre pensée à la lumière des nouveaux contextes, ainsi que sur les principaux écrits de feu Abdelwaheb Meddeb autour des causes de «La maladie de l’Islam», titre de son plus célèbre ouvrage, et les travaux que l’écrivain a menés sur la littérature comparée et sur la double généalogie de l’écriture.

L’ouvrage revient, également, sur les apports de Abdelwahab Meddeb dans le domaine de la traduction, qu’il considérait comme un mécanisme nécessaire pour résister au choc des civilisations et au choc des cultures. De manière générale, l’accent est mis sur la tendance modernisatrice de l’écrivain, qui rejette les formes d’intolérance intellectuelle et qu’il n’a cessé de véhiculer, à travers ses interventions vigoureuses dans les médias français, pour défendre le courant progressiste qui résiste à la stagnation intellectuelle et au (faux) conflit entre les cultures.