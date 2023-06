L’Europe soutient le statu quo antidémocratique de la Tunisie

Injecter de l’argent dans le régime de plus en plus répressif de Kaïs Saïed ne résoudra pas le problème migratoire de la Tunisie. Au contraire, cela pourrait conduire à l’instabilité et à un nouvel exode de personnes vers l’Europe. (Illustration : mères de migrants tunisiens disparus).

Par Judy Dempsey *

Ils continuent d’essayer de partir. Dans de petits bateaux, ils traversent la Méditerranée. Leur premier arrêt est Malte ou l’Italie, s’ils ont de la chance.

Beaucoup ne font pas la traversée. Entre le 19 et le 24 avril seulement, les garde-côtes tunisiens ont trouvé soixante-dix cadavres dans la mer. La semaine précédente, vingt-cinq migrants se sont noyés.

Ce ne sont pas seulement les migrants d’autres pays d’Afrique du Nord qui tentent de se rendre en Europe tandis que l’UE en réponse tente de renforcer les contrôles aux frontières en Libye.

Les jeunes partent en masse

De plus en plus, les migrants sont tunisiens. En 2016, ils représentaient 4% des arrivées en Europe. L’année dernière, leur part était passée à 18%. Les principales raisons sont économiques et politiques. La transition compliquée et ambitieuse de la Tunisie vers la démocratie a été détournée sinon stoppée par le président Kaïs Saïed. Les jeunes, confrontés à un chômage croissant et à une régression des droits civils, partent.

Le Premier ministre italien, Giorgia Meloni, veut mettre fin à ce flux migratoire. Elle a pris l’initiative d’adopter une politique européenne plus stricte contre la migration illégale et de pousser l’UE à établir une stratégie cohérente sur la migration, les réfugiés et l’asile. Ces trois questions divisent le bloc depuis des décennies.

Pendant ce temps, les mouvements d’extrême droite, anti-immigration et populistes, ont pu profiter de l’absence de ligne européenne claire. L’Union n’a qu’à s’en prendre à elle-même pour son incapacité à s’attaquer aux problèmes qui ont des répercussions politiques intérieures et des conséquences négatives pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (Mena).

Freiner la migration était la grande promesse électorale de Meloni. Elle s’y est collée. Le 11 juin, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, flanquée de Meloni et du Premier ministre néerlandais Mark Rutte ont proposé au président Saïed un paquet d’aide économique visant à arrêter ou du moins à freiner la migration.

La déclaration de von der Leyen reflète la vision technocratique et de realpolitik de la plupart des États membres de l’UE.

Elle a expliqué comment l’UE aiderait l’économie tunisienne en difficulté. Les investissements et les échanges seraient accrus, en particulier dans le domaine de l’énergie et des énergies renouvelables. Le montant total s’élèvera à 1 milliard d’euros. L’UE s’adressera également à la jeune génération, en fournissant 10 millions d’euros – un montant infime – pour les échanges d’étudiants via le programme Erasmus de l’Union. Mais l’objectif principal du paquet est de freiner la migration. De l’argent serait versé dans la gestion des frontières pour empêcher les passeurs de faire traverser la Méditerranée.

«Cette année, l’UE fournira 100 millions d’euros à la Tunisie pour la gestion des frontières, mais aussi la recherche et le sauvetage, la lutte contre la contrebande et pour le retour» (des migrants, Ndlr), a déclaré von der Leyen lors de sa visite à Tunis. «L’objectif est de soutenir une politique migratoire holistique enracinée dans le respect des droits de l’homme», a-t-elle ajouté.

Enracinée dans les droits de l’homme ? Vraiment?

C’est l’érosion des droits de l’homme combinée à la détérioration rapide de l’économie qui pousse les Tunisiens à quitter le pays. Depuis que Saïed est devenu président il y a deux ans par ce qui a été décrit comme un coup d’Etat, il a réduit au silence l’opposition, annulé la liberté des médias, sapé l’État de droit et presque détruit le système judiciaire indépendant. Ses détracteurs sont soit derrière les barreaux, soit en exil intérieur, soit ont quitté le pays. Et tout cela se produit à un moment où l’économie décline rapidement. Quel changement par rapport aux jours grisants de 2011 !

Triste érosion de la démocratie

Autrefois considérée comme le grand espoir des soulèvements du printemps arabe de 2011 alors que de nouveaux partis et dirigeants tentaient de construire des institutions démocratiques, la Tunisie sous Saïed revient au genre de système autoritaire qui prévalait sous la dictature de Zine El Abidine Ben Ali.

Ben Ali a été renversé à la suite de manifestations massives menées par des jeunes. Ensuite, la détérioration de l’économie, l’absence de droits de l’homme et de toute perspective ont poussé la population dans la rue.

Au cours des dernières années, la Tunisie s’est engagée sur une voie difficile vers la transformation. Politiquement et économiquement, l’UE a investi massivement dans le pays, même si elle aurait pu faire plus pour renforcer les liens commerciaux. L’arrivée au pouvoir de Saïed a montré la vulnérabilité des institutions et la fragilité du passage de l’autocratie à la démocratie.

L’UE aurait dû être beaucoup plus franche dès le premier jour, lorsque les intentions de Saïed sont devenues claires. Les mots de «profonde préoccupation» ne suffisent plus. Ce que l’Europe dans son ensemble fait dans la région Mena rappelle les politiques qu’elle menait avant le printemps arabe.

Ensuite, l’UE a soutenu le statu quo autoritaire. La stabilité est préférable au soutien ouvert des mouvements indépendants de défense des droits de l’homme et des organisations non gouvernementales indépendantes.

Pourtant, ce type de stabilité engendre sa propre instabilité. C’était l’une des principales caractéristiques du printemps arabe. Il y a eu une explosion spontanée de mouvements pro-démocratie. Les manifestants voulaient un changement fondamental.

Ce changement a tenté de s’enraciner dans un ou deux pays seulement. Mais aujourd’hui, les États de la région Mena sont soit en proie à des conflits et à l’instabilité, comme la Libye, soit sont revenus à un régime autoritaire, comme l’Égypte.

Malgré le bilan épouvantable de l’Égypte en matière de droits de l’homme, la triste érosion de la démocratie tunisienne, sans parler de la destruction politique et économique de la Syrie déchirée par la guerre, le rôle de l’UE reste réactif. Elle a peu de prestige et d’influence dans une région dont les conditions actuelles et futures affectent fondamentalement ce qui se passe en Méditerranée et en Europe.

* Chercheur principal non résident à Carnegie Europe et rédacteur en chef de Strategic Europe.

Source : Carnegie Europe. Ce blog fait partie d’Engage, un projet qui examine les défis de la gouvernance mondiale et de l’action extérieure de l’UE. Un consortium de treize institutions universitaires et groupes de réflexion cherche à évaluer la capacité de l’UE à exploiter tous ses outils de politique étrangère et à identifier les moyens de renforcer l’UE en tant qu’acteur mondial.