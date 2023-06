Tebboune : «L’Algérie n’est une menace pour personne dans la région»

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a déclaré que son pays «n’est une source de menace pour personne» et que «l’acquisition de la force militaire est une priorité pour protéger sa souveraineté face aux tentatives de déstabilisation dans la région».

Ces déclarations ont été faites dans un discours prononcé lors de sa supervision des manœuvres militaires appelées «Fajr 2023» et menées par l’armée avec des «balles réelles» dans la wilaya de Djelfa, à environ 300 kilomètres au sud d’Alger.

Cela a été rapporté dans un communiqué de la présidence algérienne publié hier soir, dimanche 25 juin 2023.

Tebboune a souligné que son pays «était et est toujours une forteresse de paix et de sécurité» et que «depuis son indépendance il n’a été une source de menace ou d’agression contre personne».

Le président algérien a déclaré qu’il œuvrera à «optimiser l’utilisation des capacités matérielles et humaines pour protéger les frontières et les sites stratégiques». «Les contextes régionaux renforcent notre volonté de moderniser et de contrôler notre système et nos équipements de défense», a-t-il ajouté.

C’est la première fois que le président algérien supervise les manœuvres des forces armées, comme le veut le chef d’état-major des armées, le général de corps d’armée Saïd Chanegriha.

L’agence de presse officielle algérienne APS a précisé que les récentes manœuvres militaires s’inscrivaient dans le cadre du «programme des Forces armées pour l’année de formation 2022-2023».

I. B.