Communication : la Tunisie s’intéresse aux technologies chinoises

La Tunisie et la Chine ont signé, mardi 27 juin 2023 à Tianjin, un protocole d’accord dans le domaine des technologies de la communication et de l’information, dans le cadre de la visite officielle dans le pays du ministre des Technologies de la communication, Nizar Ben Neji, à la tête d’une délégation officielle.

Il s’agit de la première visite d’un membre du gouvernement tunisien en Chine depuis la pandémie de Covid-19.

Le mémorandum signé par Nizar Ben Neji et son homologue chinois, Jin Zhuanglong, vise à consolider la coopération et l’échange d’expertise entre les deux pays dans le domaine des technologies de la communication et de l’information, en vue de renforcer le développement social et économique. Il couvre les questions législatives et juridiques, les infrastructures numériques, la recherche et l’innovation, le développement des compétences, le développement des technologies numériques, la cybersécurité, l’économie numérique et l’échange d’expertise dans ce domaine où la Chine a beaucoup de longueurs d’avance et où elle a sans doute aussi beaucoup à nous apprendre.

Au premier jour de sa visite, Ben Neji a tenu une série de réunions et visité un certain nombre d’entreprises publiques et privées opérant dans le domaine des télécommunications et des services numériques dans la ville chinoise de Shenzhen.

Il a visité le Darwin Exhibition Hall, où il a découvert les dernières innovations et solutions technologiques en matière de réseaux de télécommunications, d’équipements et de stations de télécommunications 5G et basse consommation.

Il a également visité Industry EBC pour découvrir les dernières avancées technologiques, les applications intelligentes et les systèmes d’intelligence artificielle en cours de développement pour des secteurs vitaux tels que la santé, les transports, l’industrie et l’agriculture.

Ben Neji a également rencontré le directeur exécutif de Huawei, David Wang, et a évoqué la vision stratégique du groupe pour le développement de ses investissements dans le secteur numérique en Tunisie et les meilleurs moyens de renforcer son accompagnement des jeunes et des startups.

D’après Tap.