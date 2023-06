Débarquement de 259 migrants à Lampedusa au cours de la nuit dernière

Après une brève pause liée aux conditions de mer, les débarquements dans l’île italienne de Lampedusa ont repris où, dans la nuit du mardi 27 au mercredi 28 juin 2023, avec le débarquement de 259 migrants.

Ils étaient sur trois bateaux attelés par des patrouilleurs de la Guardia di Finanza et de la Capitaneria, rapporte l’agence italienne Ansamed ce matin, ajoutant que peu de temps auparavant, il y avait eu trois débarquements avec 114 personnes.

Dans le hotspot du quartier d’Imbriacola, que la préfecture et la police ont tenté de désengorger ces derniers jours avec une série de transferts, on compte actuellement 613 personnes.

Sur le premier bateau, long de 10 mètres, amarré pendant la nuit se trouvaient 131 migrants (dont 20 femmes et 15 mineurs) qui ont déclaré être originaires du Maroc, de Syrie, d’Egypte, de Tunisie et de Gambie et qu’ils étaient partis des îles Kerkennah, au large de Sfax, en Tunisie, après avoir payé de 2000 à 5000 dinars tunisiens.

Sur la seconde barque, il y avait 17 Tunisiens (dont 4 femmes et 2 mineurs) partis de Monastir (Tunisie) et sur la troisième 111 (dont 10 femmes et 4 mineurs) Bengalis, Ivoiriens, Palestiniens, Syriens, Egyptiens et Soudanais.

Source : Ansamed.