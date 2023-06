Tunisie : les accidents de la route ont fait 548 morts et 3.553 blessés depuis le début de 2023

Le nombre d’accidents de la route depuis le début de cette année 2023 s’est élevé à 2.546, faisant 548 morts et 3.553 blessés, selon les dernières statistiques publiées par l’Observatoire national de la sécurité routière (ONSR), contre un total de 1.044 décès et 7.867 blessés sur toute l’année 2022. (Illustration: campagne de l’ONSR pour sensibiliser les automobilistes aux dangers de la route).

Les jeunes de moins de 34 ans représentent 50% des décès causés par les accidents de la route, selon les statistiques.

Le manque de vigilance et les excès de vitesse représentent 52% des causes de décès.

Lors d’une conférence de presse mardi 27 juin 2023, l’Association des ambassadeurs de la sécurité routière a rapporté que 90 décès ont été causés par des accidents de la route parmi les écoliers de moins de 14 ans.

Dans ce contexte, l’association a appelé à la modification du décret N° 2000-151 relative à la réduction de la vitesse à 30 km/heure aux abords des écoles et établissements de formation. Cet amendement concerne les régions concernées par la réduction de vitesse, notamment le voisinage des écoles et des établissements de formation, des établissements d’enseignement supérieur et des institutions sportives.

