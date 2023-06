Béja : Une mère et son enfant meurent dans un accident à Beja

Le Commissariat régional de l’Education de Béja a déploré le décès de l’institutrice Bechira Zouaghi ainsi que de son fils Melek, dans un accident de la route survenu ce samedi 24 juin 2023.

Bechira Zouaghi, institutrice à l’ecole El-Haouari, est décédée dans cet accident survenu cet après-midi sur la route nationale numéro 6 entre Béja et Jendouba au niveau de Hammam Siala, et qui a également fait 8 autres blessés, après une collision entre une voiture et un louage.

Les blessés ont été transportés à l’hôpital régional de Béja et un autre dans un état grave a été transféré à Tunis, selon une source médicale citée par l’agence Tap.

Y. N.