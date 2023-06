Débarquement de 2 033 migrants à Lampedusa en 24 heures

Sept débarquements, avec 252 migrants, en provenance de la Tunisie et de la Libye, ont été enregistrés dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 juin 2023, à Lampedusa, en Sicile, Italie, où, hier, en l’espace de 24 heures, il y a eu 46 débarquements avec un total de 2 033 personnes débarquées.

C’est ce que rapporte l’agence italienne Ansamed, ajoutant que les petites embarcations, toutes de 6 à 7 mètres de long, en provenance de Sfax en Tunisie et de Zuwara en Libye, ont été secourues dans la zone italienne de Sar et dans les eaux au large de l’île par des patrouilleurs des garde-côtes et de la Guardia di Finanza.

La plupart des nouveaux arrivants ont déclaré être originaires d’Érythrée, du Tchad, du Ghana, du Soudan et d’Égypte.

Aussitôt débarqué à Lampedusa, deux migrants ont parlé de compagnons de voyage disparus. Ils auraient été victimes du naufrage de la petite embarcation sur laquelle ils naviguaient dans les eaux tunisiennes puis secourus par une autre petite embarcation avec 29 migrants. Les 31 ont ensuite été secourus par la Guardia di Finanza.

Selon leur récit, certains des survivants ont été secourus par un patrouilleur tunisien, d’autres ont été perdus en mer. Toujours sous le choc, ils n’ont pas été en mesure de fournir une indication du nombre de victimes. Les deux naufragés et les autres migrants sur le petit bateau continuent d’être entendus par la brigade mobile d’Agrigente.

Pendant ce temps, 3 279 migrants sont arrivés au hotspot de Lampedusa, soit 8 fois la capacité prévue de 400 personnes, où les 252 arrivés dans la nuit ont également été emmenés.

I. B.