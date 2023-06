Interrogations sur les causes de la pénurie de pain à Tataouine

La pénurie du pain continue de sévir en Tunisie et de nombreuses boulangeries restent fermées. C’est le cas notamment à Tataouine où le pain manque ce vendredi 30 juin 2023, alors que les autorités affirment avoir distribué les quantités de farine habituellement utilisée en pareille période de l’année.

C’est ce qu’a rapporté le correspondant de Mosaïque FM dans cette ville de l’extrême-sud tunisien, où il a constaté de longues files d’attente devant les boulangeries ouvertes, et ce pour le troisième jour consécutif.

Beaucoup de citoyens ont préféré préparer le pain chez eux pour éviter la fatigue de l’attente sous le soleil brûlant de ce début de l’été, ajoute le même correspondant, qui cite le président de la chambre régionale des boulangers de Tataouine, Mohamed El-Akui qui a fait part de son étonnement face à la pénurie de pain et aux longues files d’attente devant les boulangeries.

Selon lui, la plupart des boulangeries n’ont pas fermé à l’occasion de l’Aid Al-Adha, mercredi 28 et jeudi 29 juin, et ont continué à produire les quantités de pain habituelles, sinon davantage, appelant les autorités à enquêter sur les causes des pénuries et à prendre les mesures nécessaires pour y pallier.

Le directeur régional du commerce Azzouz Assalah a déclaré, de son côté, à Mosaïque, que les boulangeries classées ont été approvisionnées et ont reçu 9863 quintaux de farine subventionnée, soit 100% de leurs besoins habituels durant le mois de juin. Elles ont même bénéficié d’un supplément de 600 quintaux au titre d’avance sur le mois de juillet et ce à l’occasion de l’Aid Al-Adha, a-t-il ajouté.

Certains citoyens ont expliqué la pénurie de pain observée par sa possible utilisation pour l’alimentation animale en raison de la pénurie du fourrage subventionné et de la forte hausse des prix des aliments pour animaux, appelant les autorités à faire la lumière sur cette question et agir en conséquence.

I. B.