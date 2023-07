Des migrants, partis de Sfax, sauvés après plusieurs jours de dérive  

Le navire Humanity 1 a assuré le sauvetage de 36 migrants qui se trouvaient à bord d’un petit bateau métallique surpeuplé parti depuis plusieurs jours de Sfax, sur le littoral sud-est de la Tunisie.

Les migrants, sauvés dans la zone maltaise de recherche et de sauvetage, étaient partis, de Tunisie et avaient été exposés au vent et aux vagues pendant plusieurs jours, explique l’Ong Sos Humanity, citée par l’agence italienne Ansamed.

L’eau et la nourriture étaient épuisées. Le navire «n’a bénéficié d’aucune aide de la part du centre maltais de coordination des secours», a-t-on précisé.

Les autorités italiennes ont désigné le port d’Ortona, commune italienne de la province de Chieti dans les Abruzzes, au centre-est de l’Italie, «à plus de 1 200 km, comme lieu sûr pour le navire humanitaire. Les sauveteurs et l’équipage, déplore l’ONG, doivent désormais faire face à un voyage d’au moins trois jours, un risque inutile pour la santé des personnes vulnérables à bord de Humanity 1».

I. B.