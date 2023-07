Le poème du dimanche : ‘‘Amants en exil’’ de Abdelwahab Al-Bayati

Né en 1926 à Bagdad, Abdelwahab Al-Bayati est une voix majeure de la poésie arabe dont il développe, avec d’autres, le courant de la nouvelle poésie.

Intellectuel de gauche, engagé et critique, sa poésie lui vaut de vrais ennuis avec le pouvoir qui le fait déchoir de sa nationalité, en 1963. Son exil le mènera dans différents pays arabes, puis, ailleurs, jusqu’aux Etats-Unis.

Il pratiquera le journalisme et enseignera à l’Université de Moscou, s’installe quelques années en Espagne (1980-89) pays qui sera déterminant dans son écriture et sa renommée.

La thématique de l’exil occupera une place de premier ordre dans son univers poétique, entre nostalgie, amour, errance et lyrisme politique qui rappelle celui de nombreux poètes communistes, à l’échelle internationale

Il finit par rentrer en Iraq où il décède en 1999, laissant une œuvre importante et marquante.

Quelques traductions en français : Poèmes d’amour des sept portails du monde, trad. Jean-François Dionnot, Sindbad, 1982 ; Autobiographie du voleur de feu : poèmes ; trad. par Abdellatif Laâbi, Unesco /Actes Sud, 1987.

Tahar Bekri

Là-bas dans les vases périssent les fleurs

Et le soleil embrasse les maisons

Et la chanson des enfants

Poursuit la ronde ancienne

Et les vendeurs ambulants

Marchandent toujours

Les restes de ce petit aigle qui s’appelle « conscience »

Et ces gens-là et toi et moi

Telle la chèvre lépreuse qu’évite le troupeau

Nous sommes sans printemps

Sans printemps ni maison

Du coucher du soleil à son lever

Et du lever au coucher

Nous restons à attendre ce qui n’arrive pas.

Rien n’est vivant de ces murs affreux

Et de ces ruelles

O malheureux dans ces ruelles

Rien n’est vivant

Ici le terrible néant ici

Rien que le terrible néant

Et le soleil se couche et les enfants

Baillent au seuil des maisons

Et les cœurs insouciants

Marchandent en bavardant

« Vendre des aigles est plus profitable

Que le commerce des poteries et des fleurs »

Et ces gens-là et toi et moi nous attendons

Et la nuit tel un chien acharné

Nous assaille à travers les murs.

Et moi ?

Et toi ?

Je suis seul

Comme la stérile goutte de pluie je suis seul.

Et ces gens-là ?

Comme toi, comme moi, ils creusent le mur

Pour échapper à leur tombe

Comme toi, comme moi, ils espèrent

En une chose plus forte que la ruine

Ces gens-là et toi et moi

Telle la chèvre lépreuse qu’évite le troupeau

Notre effort est vain

Et s’il demeure quelque chance

Elle s’en viendra tomber

A ce mur impossible à franchir

A ces cœurs insouciants

Car tout effort est vain

A ces gens-là, à toi et à moi ;

Les cœurs insouciants et le soleil des nues

Trad. de l’arabe par Pierre Rossi (Salah Stétié, «Du monde arabe : la poésie», revue Vagabondages, juin, 1981).