Tunisie : Comar, l’assureur des embarcations de plaisance

Dans la vie en général, un sinistre arrive au moment où on s’y attend le moins. Et ce qui donne sens à l’assurance, c’est qu’elle est là pour nous donner le coup de main salutaire quand on en a le plus besoin.

A travers l’assurance «Globale embarcation de plaisance», la Comar Assurances propose de protéger les personnes embarquées dans les bateaux de plaisance contre les dommages, les pertes et les vols pendant leur voyage en mer ou sur terre.

Pour permettre aux plaisanciers de naviguer en toute tranquillité, l’assureur leur propose son contrat «Globale Embarcation de Plaisance» qui les protège contre tous les risques : l’accident, la tempête, l’incendie, le vol, les dommages et responsabilité civile…, une panoplie de garanties à même de les sécuriser.

Il s’agit des dommages, pertes, et vol survenant en cours de navigation, de séjour à flot ou à terre et durant les transports terrestres. Il s’agit aussi des pertes et avaries parfois causées au mobilier, aux objets et effets personnels dans l’embarcation. Et c’est aussi une chance d’avoir une police d’assurance qui permet le remboursement des frais de retirement, de recherche, d’assistance et de sauvetage.

La garantie individuelle «Personnes embarquées» couvre les dommages, les pertes, et les vols survenant en cours de navigation, de séjour à flot ou à terre et durant les transports terrestres. Elle prévoit un capital de décès, un capital en cas d’invalidité permanente et le remboursement de frais médicaux à hauteur de 80% des frais réels avec un plafonnement de 1000 DT.

La responsabilité civile couvre tous les dommages corporels et matériels causés aux tiers et aux skieurs nautiques remorqués. Ainsi que les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que le plaisancier peut encourir en raison des dommages corporels et matériels causés à des tiers par l’embarcation assurée ou par les skieurs remorqués.

