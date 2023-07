Tunis : Littérature et curation d’art avec Aziza et Mouha Harmel

L’Institut Français de Tunisie (IFT) organise demain, mardi 4 juillet, une rencontre avec les frères Aziza et Mouha Harmel pour parler de leur passion pour la culture.

La médiathèque de l’IFT accueille demain à partir de 18h Aziza Harmel, curatrice d’art contemporain, et Mouha Harmel, écrivain, lauréat du dernier Comar d’or pour son roman « Siqal l’antre de l’ogresse ».

Le duo de frère et sœur viennent parler de leur passion pour l’univers de la culture, et notamment pour l’art contemporain et la littérature.

F.B