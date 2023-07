Mohamed Challouf reçoit le prix Vittorio Boarini à Bologne

Le prix Vittorio Boarini, fondateur de la Cinémathèque de Bologne, a été décerné au réalisateur et producteur tunisien Mohamed Challouf, qui vient de publier un nouveau livre intitulé Albert Samama Chikli, édité en italien et en anglais, par la Cinémathèque de Bologne sous la direction de l’historienne Marianne Lewinsky.

Le prix a été décerné à l’occasion du festival Il Cinema Ritrovato dont la 37e édition a été organisée du 24 juin au 2 juillet 2023 et a rendu hommage à Albert Samama Chikli en consacrant un cycle de projections de copies restaurées de films de ce pionnier du cinéma tunisien et africain.

Ces projections ont été assurées par Mehdi Taibi de la Cinémathèque française et Marianne Lewinsky, chercheuse et historienne du cinéma muet qui travaille à la Cinémathèque de Bologne.

Samama Chikli était à l’honneur pour la troisième fois à Bologne par une série de projections de ses films à travers la Section The Samama Chekli project (2015, 2022 et 2023).

Il Cinema Ritrovato est dédié au cinéma du patrimoine qui réunit, en plus des cinéphiles, un grand nombre de spécialistes dans la restauration des films, notamment les dirigeants des cinémathèques issus des cinq continents.

Mohamed Challouf, lauréat du prix Vittorio Boarini, est cinéaste et documentariste, grand promoteur des cinémas du sud. Ce prix lui a été attribué en reconnaissance à son «engagement dans la préservation et la promotion du patrimoine cinématographique».

Dans un entretien avec la Tap, Mohamed Challouf a affirmé avoir été récemment nommé Conseiller artistique à la Cinémathèque Tunisienne, un poste qu’il occupait pendant une courte période à l’occasion du démarrage de la Cinémathèque en 2018.

Durant sa participation à Il Cinema Ritrovato, il était avec Lilia Ben Achour, fraîchement nommée directrice artistique de la Cinémathèque tunisienne. L’objectif est de mettre en place le programme prévu pour le Centenaire du cinéma tunisien aux Journées cinématographiques de Carthage (JCC) prévue du 28 octobre au 4 novembre 2023 et de nouer des partenariats avec d’autres cinémathèques membres de la Fiaf.

En tant que conseiller artistique à la Cinémathèque, Mohamed Challouf travaille sur le programme du Centenaire du cinéma tunisien. Il a déclaré que «des projets de partenariat (restauration, échange de documents et de films) sont en cours avec plusieurs centres d’archives dont la Cinémathèque de Bologne et la Cinémathèque de Milan (Italie), en plus du Swedish film Institute, de la Cinémathèque royale de Belgique, la cinémathèque portuguèse Museu do cinema (Lisbonne), la Cinémathèque française, la Cinémathèque de Québec (Canada) et la Cinémathèque de l’Université Sud Caroline (EtasUnis).

Albert Samama Chikli, paru en juin 2023, est un beau livre de 370 pages, qui retrace le parcours de la carrière artistique multiforme de Chikli et reconstitue sa filmographie complète, en grande partie grâce aux archives conservées par la Collection Samama Chikli de la Cineteca di Bologna.

Albert Samama Chikli (1872-1934) était photographe, réalisateur et explorateur. C’est un pionnier du cinéma africain. Il était technophile et inventeur, marin, prince, nomade, polymathe et artiste indépendant.

Le livre revient sur la vie, les œuvres et les passions d’un homme exceptionnel et patriote ayant vécu sur les rives de la Méditerranée, carrefour de connaissances et de civilisation. La Tunisie d’antan est assez présentée dans plusieurs de ses photographies. Elles montrent cette terre photographiée du haut d’une montgolfière.

La fille de Chikli, Haydée a été scénariste et actrice.

Une édition de livre en français et en arabe est parmi les projets du programme du Centenaire du cinéma tunisien.

«Les films attribués de Samama Chikli ne comptaient que 7 ou 8 œuvres. Grâce aux multiples recherches faites entre la Tunisie, l’Italie et la France, les œuvres cinématographiques qui lui sont attribuées comptent, aujourd’hui, plus de 100», a expliqué Challouf.

Pour fêter le centenaire du 2e film de fiction de Samama Chekli, La fille de Carthage, le laboratoire de la Cinémathèque de Bologne entamera, en 2024, la restauration de ce qui reste de la seule copie incomplète qui nous reste de ce film, conservée en France au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), a indiqué Challouf.

