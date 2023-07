Tunisie- Météo: Hausse des températures à partir du jeudi 6 juillet

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé dans un bulletin publié, ce mercredi 5 juillet 2023, une hausse des températures prévue à partir de demain, en Tunisie.

La canicule concernera la plupart des régions du pays, avec des coups de sirocco, ajoute la même source, en précisant que les températures dépasseront les moyennes saisonnières de 6 à 10 degrés.

Les maximales varieront entre 33 et 37 degrés dans les régions côtières et entre 40 et 44 degrés dans le reste des régions, atteignant les 47°C par endroits.

Une baisse des températures est prévue à partir de dimanche dans les zones côtières du nord, mais demeureront élevées à l’intérieur du pays, ajoute la même source.

