l’Institut Français de Tunisie (IFT) accueille demain, jeudi 6 juillet, une rencontre-lecture avec Samia Kassab Charfi à l’occasion de la parution de sa traduction française du roman tunisien « Barg ellil » de Béchir Khraïef.

« Barg Ellil » (l’éclair de la nuit) est l’un des romans les plus connus du nouvelliste et romancier tunisien Béchir Khraïef (1917-1983), l’un des fondateurs majeurs du roman tunisien. Une fiction historique située au 16e siècle mais qui tourne en dérision la société tunisienne et ses règles liberticides à travers le personnage d’un esclave noir nommé Barg Ellil.

L’universitaire Samia Kassab Charfi a récemment publié chez Sud éditions une traduction en langue française qui avait été soutenue par l’IFT dans le cadre du Programme d’aide à la publication, qu’elle présentera demain à l’IFT. L’événement sera l’occasion de lire des extraits en français et en dialecte tunisien du roman, d’en débattre avec la traductrice et de se faire dédicacer le livre.

F.B