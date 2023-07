A la découverte de la rive anatolienne d’Istanbul

Istanbul, l’une des métropoles les plus dynamiques au monde, possède une identité unique où les cultures européennes et asiatiques se mélangent harmonieusement et où le passé et le présent s’entremêlent.

Les attractions d’Istanbul sont connues dans le monde entier, et la partie anatolienne de la ville, à savoir sa rive située sur le continent asiatique, contribue à cette renommée en offrant des expériences à la fois paisibles et «cool».

La partie anatolienne d’Istanbul dispose de ses propres caractéristiques, notamment une beauté naturelle abondante, des sites historiques, une vie nocturne passionnante, une cuisine appétissante et de nombreuses possibilités de shopping.

Voyons quelques-unes des expériences les plus intéressantes qu’offre cette partie anatolienne d’Istanbul. Sans perdre de vue que la meilleure façon de découvrir cette partie de la ville est de traverser le magnifique Bosphore en ferry depuis la rive européenne.

L’aura surprenante des îles Prince

Les îles Prince, situées juste à côté d’Istanbul, offrent un environnement idéal pour ceux qui souhaitent profiter à la fois de la tranquillité de la vie insulaire et de l’éclat d’Istanbul. Parmi les vastes étendues de la mer de Marmara, du côté anatolien d’Istanbul, les îles Prince sont réputées pour la beauté de leur nature, la brise légère qui porte le poids de mimosas imposants et les manoirs historiques, dont certains ont accueilli les écrivains les plus célèbres de Turquie.

İstanbul-Cengelkoy / Rive anatolienne.

Les quartiers historiques

Lorsque vous descendez du ferry à Üsküdar et que vous vous dirigez directement vers Anadolu Hisarı, vous apercevrez de beaux quartiers et d’élégants bâtiments centenaires.

Kuzguncuk, votre première étape, vous surprendra par ses bâtiments colorés et séculaires alignés le long du Bosphore, ses platanes géants, ses vergers historiques où l’on plante encore des légumes et des fruits, son église, sa synagogue et ses mosquées, ainsi que ses charmants cafés.

Beylerbeyi, l’une des plus anciennes étapes d’Istanbul sur le Bosphore, séduit les visiteurs par son littoral et son palais historique.

Le palais de Beylerbeyi, situé juste en dessous du pont qui relie les deux rives, est le symbole emblématique du quartier. Il impressionne les visiteurs par son emplacement surplombant le Bosphore, son architecture combinant les styles oriental et occidental, et son atmosphère qui change au fil des quatre saisons.

La plupart des gens connaissent Çengelköy, un autre quartier historique d’Üsküdar, pour son littoral et le petit jardin de thé historique qui surplombe le pont et le Bosphore. Ce jardin de thé est un endroit magnifique pour prendre un thé turc avec un simit et profiter de la vue imprenable sur le Bosphore. Çengelköy est également célèbre pour ses demeures séculaires, ses quartiers pittoresques et ses restaurants de poisson où l’on peut déguster des mezes avec de savoureux fruits de mer.

BeylerBeyi Palace.

Kadıköy : l’un des quartiers les plus cool au monde

Kadıköy est considéré comme le quartier le plus populaire de la côte anatolienne. Ce n’est pas surprenant puisque Kadıköy a été désigné à deux reprises comme l’un des «quartiers les plus cool» au monde en 2019 et en 2021. Avec ses cafés, ses pubs, ses restaurants, ses bars et ses tavernes, ce quartier est devenu l’un des centres sociaux d’İstanbul ces dernières années.

À Kadıköy, cependant, il y a toujours plus à découvrir et à expérimenter. Une ville dans la ville vous accueille avec des magasins d’antiquités, des disquaires, des librairies d’occasion, une pharmacie centenaire et même l’opéra Süreyya, qui attire l’attention par son architecture, ouvre ses portes aux visiteurs les soirs de représentation, tel un ornement décoratif au cœur de la rue Bahariye.

Que ce soit à pied ou en tramway nostalgique, le prolongement de la rue vous mènera au beau quartier de Moda, au bord de la mer. Vous pourrez déguster un verre de thé ou de café au café de Moda Pier tout en admirant la vue à couper le souffle. Ou, si vous voulez vivre Moda comme un habitant local, vous pouvez pique-niquer sur le front de mer pendant une chaude soirée d’été et regarder le coucher de soleil à partir de là.

Bağdat : plus qu’une rue

Longue de 14 kilomètres, la rue Bağdat, la plus luxueuse du côté anatolien, est également réputée pour être l’un des plus beaux boulevards commerciaux au monde. La rue, qui s’étend entre les quartiers de Kadıköy et de Bostancı, abrite de nombreuses marques de mode et de design, locales et internationales. Dans la rue, où l’’on peut faire une longue promenade tout en regardant les vitrines, il y en a pour tous les goûts, de la gastronomie à la cuisine locale et internationale.