La vie de Sahbi Atig est en danger : Oui pour la justice, non à la vengeance !

Le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie (CRLDHT) exprime sa profonde inquiétude quant à la détérioration de l’état de santé de Sahbi Atig, dirigeant du parti Ennahdha et militant du Front du Salut, arrêté depuis le 5 mai dernier pour «formation d’entente de malfaiteurs, blanchiment d’argent et détention illégale de devises».

Le Comité exprime son étonnement quant à la réouverture de l’affaire après sept ans, car selon l’avocat de la défense, celle-ci a été de nouveau d’actualité suite à un faux témoignage d’un jeune homme emprisonné, qui s’est ensuite rétracté. Malgré cela, le juge d’instruction maintient la décision de détention, laissant penser à une volonté de vengeance et de persécution.

Me Samir Dilou, avocat, a alerté hier, le 4 juillet 2023, sur l’état de santé de M. Atig en grève de la faim, depuis 54 jours, pour protester contre ce qu’il considère comme une «détention injuste et injustifiée». En conséquence, Sahbi Atig est devenu incapable de se tenir debout, souffrant de fortes douleurs corporelles et se trouve désormais «entre la vie et la mort»…

Le CRLDHT craint que cette affaire fasse partie d’une série d’arrestations entreprises par les autorités tunisiennes contre ses opposants et ses adversaires politiques qui s’élèvent contre la voie unilatérale choisie par le président Kaïs Saïed depuis le 25 juillet 2021.

Par conséquent, le CRLDHT réclame que lumière soit faite sur les circonstances de cette affaire étrange et exige que le juge d’instruction, responsable direct de l’affaire, ainsi que les autorités tunisiennes qui continuent de faire pression sur le système judiciaire, assument la responsabilité totale et entière de la sécurité et de la vie du citoyen Sahbi Atig.

Le Comité demande également la libération de tous les prisonnier.re.s politiques et d’opinion, l’arrêt de toutes les poursuites à leur encontre et la fin de la manipulation du système judiciaire pour régler des comptes avec les opposant.e.s politiques et les dissident.e.s d’opinion.

Communiqué.