Tunisie-Union européenne : l’ONDCE dénonce un accord «suspect»

L’Observatoire national pour la défense du caractère civil de l’Etat (ONDCE) a mis en garde contre les «dangers» qui pourraient découler de l’éventuelle signature d’un accord de partenariat entre la Tunisie et l’Union européenne (UE) sur la question migratoire.

Il s’agit d’un accord «suspect», souligne l’Observatoire dans un communiqué publié mercredi 5 juillet 2023, en accusant l’entité européenne de chercher à hâter la signature de cet accord pour servir ses propres intérêts sur la question migratoire.

Le 11 juin, la Tunisie et l’UE ont publié une déclaration commune, relative à un accord pour renforcer les relations économiques et commerciales et lancer un partenariat dans les domaines des énergies renouvelables, de la compétitivité et de la migration.

Dans son communiqué, l’ONDCE a appelé à «la transparence du discours officiel préalable à la signature de cet accord afin d’informer la population, notamment sur sa sécurité et sa souveraineté».

L’Observatoire a également appelé l’UE à trouver des solutions à la question migratoire qui ne portent pas atteinte à la souveraineté et à la sécurité de la Tunisie.