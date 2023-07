L’UE alimente la migration depuis la Tunisie, elle ne l’arrête pas

L’Union européenne (UE) se désespère de conclure un accord insensé avec la Tunisie pour réduire la migration, avec très peu de considération pour la vie humaine: une approche qui se retournera sans aucun doute contre elle.

Par Ahlam Chemlali

New Haven, Connecticut.

En légitimant l’emprise de plus en plus autoritaire du président tunisien Kaïs Saïed et en renforçant l’appareil sécuritaire du pays au nom de l’arrêt de la migration, l’UE ne se contente pas de fermer les yeux sur l’aggravation de la corruption, l’effondrement de l’économie et la détérioration de la situation des droits de l’homme en Tunisie – elle contribue activement aux facteurs qui poussent davantage à migrer et à risquer sa vie.

La Tunisie s’est récemment vu offrir plus d’un milliard d’euros (1,1 milliard de dollars) par l’UE pour aider à stabiliser l’économie du pays et à freiner la migration à travers la Méditerranée. Pour sa part, Saïed a déclaré que la Tunisie ne deviendra pas le garde-frontière de l’Europe.

Mais depuis des années déjà, la Tunisie reçoit des millions d’euros de l’UE pour «gérer la migration» sans mettre en place une politique migratoire claire ni adopter une loi sur l’asile et les réfugiés.

En conséquence, la Tunisie n’a pas de cadre juridique pour régir la présence des personnes qui se retrouvent bloquées sur son territoire après avoir été empêchées de traverser la Méditerranée.

La tension entre ces politiques atteint maintenant son paroxysme en raison du racisme anti-noir larvé dans la société tunisienne, de plus d’une décennie de déception économique après la révolution tunisienne de 2010-2011, des pénuries alimentaires post-pandémiques et de l’inflation aggravée par la guerre en Ukraine, et un président de plus en plus autoritaire et imprévisible.

La situation a été aggravée par le discours désormais tristement célèbre de Saïed le 21 février, lorsqu’il a relayé les théories sans fondement du complot racistes à propos des migrants noirs africains menaçant de transformer la Tunisie en «un pays purement africain qui n’a aucune affiliation avec les nations arabes et islamiques».

Au lendemain de ce discours, des demandeurs d’asile et des migrants noirs africains ont été licenciés de leur travail, expulsés de chez eux et sont devenus la cible d’attaques violentes.

Il n’est pas surprenant que la Tunisie ait devancé la Libye – bien que légèrement – en tant que principal lieu de départ en Afrique du Nord pour les demandeurs d’asile et les migrants essayant d’atteindre l’Europe. Dans le même temps, les morgues du sud du pays ont été débordées alors que les corps de centaines de personnes qui se sont noyées dans des naufrages en tentant le voyage et ont échoué [sur les plages tunisiennes].

Cette situation est horrible et tragique, mais elle est aussi le résultat de la pression continue de l’UE pour contenir les demandeurs d’asile et les migrants en Tunisie, et des décisions des dirigeants politiques tunisiens de laisser les Noirs africains dans un état perpétuel d’informalité, bloqués en marge de société.

Le rôle croissant de la Tunisie

Le rôle de la Tunisie dans l’externalisation [des frontières de] l’UE est souvent éclipsé par la Libye voisine. Pendant des années, le public a entendu parler des conditions horribles auxquelles sont soumis les demandeurs d’asile et les migrants en Libye, et du rôle de l’UE dans la perpétuation du cycle d’interception, de détention et d’abus.

En comparaison, la situation en Tunisie a suscité moins d’attention. Cependant, les deux pays sont historiquement liés, et les demandeurs d’asile et les migrants fuyant les conflits et les abus en Libye ont souvent traversé la frontière vers la Tunisie. D’autres ont été «sauvés» ou «interceptés» en mer par les garde-côtes tunisiens et amenés sur les côtes tunisiennes.

Compte tenu de son emplacement sur la mer Méditerranée, la Tunisie fait face à la pression de l’UE depuis les années 1990 pour «gérer la migration», qui s’est accélérée au cours de la dernière décennie. Des millions d’euros ont afflué des institutions de l’UE et de ses États membres pour former, équiper et conseiller les forces de sécurité tunisiennes et militariser les frontières tunisiennes. Cela comprend le financement de systèmes radar, de bateaux de garde-côtes, d’équipements de surveillance électronique et de centres de formation des forces de sécurité tunisiennes à la «gestion des frontières».

Le récent accord d’un milliard d’euros ne fera que renforcer davantage cet appareil de sécurité et accélérer les craintes que la Tunisie ne redevienne un État policier.

De plus, la démarche est vouée à l’échec. La recherche montre clairement qu’une surveillance accrue des frontières n’arrête pas la migration. Au lieu de cela, elle oblige les demandeurs d’asile et les migrants à emprunter des itinéraires plus longs et plus dangereux, créant des activités pour les passeurs et entraînant des voyages à plus haut risque et davantage de décès évitables.

L’«enfer caché»

Au fil des ans, les garde-côtes tunisiens soutenus par l’UE ont intercepté ou secouru en mer des dizaines de milliers de demandeurs d’asile et de migrants à destination de l’UE, dont beaucoup ont quitté la Libye. Une fois débarquées, l’absence en Tunisie d’une politique migratoire officielle et d’une loi sur l’asile signifie que ces personnes n’ont souvent aucun moyen de demander une protection ou d’obtenir un statut légal. Dans la mesure où il existe, leur accès au logement, au travail, aux soins de santé, à l’éducation et à la protection contre les abus est ponctuel et précaire.

Des zones du sud de la Tunisie proches de la frontière avec la Libye – telles que les villes de Médenine et de Zarzis – sont en fait devenues des dépotoirs pour les demandeurs d’asile et les migrants interceptés ou secourus par les garde-côtes ou qui sont entrés en Tunisie depuis la Libye en quête de sécurité.

Il y a deux camps de réfugiés à Médenine – l’un géré par l’agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, et l’autre par l’agence des Nations Unies pour les migrations, OIM. Ces installations sont censées fournir un hébergement d’une courte durée et n’ont pas une capacité suffisante pour héberger le nombre de personnes dans le besoin.

Les rapports de surpeuplement, de manque d’accès à l’hygiène de base, d’épidémies de gale, de problèmes respiratoires dus à la moisissure et d’eau qui coule du plafond des abris sont fréquents. J’ai été témoin direct de ces conditions lors de visites de recherche, et c’était avant que le HCR ne réduise son financement en 2021. Les signalements de violences physiques et sexuelles et de tentatives de suicide sont également fréquents.

Le gouvernement tunisien a confié au HCR le mandat de déterminer si les personnes sont éligibles au statut de réfugié en vertu du droit international. Mais même s’ils le font, cela ne leur donne pas un statut juridique stable dans le pays. Malgré cela, plusieurs femmes que j’ai rencontrées ont essayé de boire de l’eau de javel ou de se couper après que leur demande d’asile ait été rejetée par le HCR.

Les demandeurs d’asile et les migrants que je connais depuis des années qualifient leur existence dans le pays d’«enfer caché». Ces conditions sont maintenant exacerbées par les troubles politiques et l’aggravation des défis socio-économiques auxquels la Tunisie est confrontée.

Pendant ce temps, il n’y a pas de volonté politique en Tunisie de mettre en œuvre des lois pour protéger les demandeurs d’asile et les migrants ou leur donner un statut légal dans le pays. L’UE se montre également de plus en plus désespérée pour conclure un accord insensé avec la Tunisie pour réduire la migration, avec très peu de considération pour la vie humaine : une approche qui se retournera sans aucun doute contre elle.

Pour les demandeurs d’asile et les migrants qui ne peuvent pas – ou ne veulent pas – retourner dans leur pays d’origine, il n’y a que deux options : rester dans «l’enfer caché» de la Tunisie ou risquer leur vie pour essayer de trouver une issue.

Traduit de l’anglais.

Source : The New Humanitarian.