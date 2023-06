L’accord  UE-Tunisie sur la migration ignore les droits humains

L’accord sur la migration proposé par l’Union européenne à la Tunisie pourrait aider le pays à éviter l’effondrement économique, mais les observateurs craignent une aggravation des conditions pour les migrants et les futurs rapatriés.

Par Tarak Guizani

L’avenir des relations euro-tunisiennes sera probablement déterminé dans les deux prochaines semaines. Dans ce délai – avant le sommet de l’Union européenne (UE) fin juin – le président tunisien Kaïs Saïed devra décider s’il accepte un «programme de partenariat» proposé par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Plus tôt cette semaine, von der Leyen a proposé un programme d’aide économique de 900 millions d’euros pour la Tunisie ainsi que 150 millions d’euros supplémentaires d’aide budgétaire immédiate et 105 millions d’euros supplémentaires pour la gestion des frontières et les activités de lutte contre la contrebande.

La dernière partie de l’offre, en particulier, met en évidence le rôle potentiel de la Tunisie en tant que gardien de la migration de l’Afrique du Nord vers l’Europe.

«Le paquet européen proposé stabiliserait l’économie tunisienne», a déclaré à DW Hamza Meddeb, chercheur basé à Tunis au groupe de réflexion Carnegie Middle East Center. «Mais l’accord se ferait au prix de la pleine coopération de la Tunisie sur la question de la migration ainsi que d’une réadmission des migrants tunisiens et subsahariens [renvoyés]», a ajouté Meddeb.

La proposition intervient quelques jours seulement après le projet de réforme européenne de la migration qui vise à permettre à l’Italie d’expulser les demandeurs d’asile et les migrants vers des pays comme la Tunisie.

Un trafic d’êtres humains meurtrier

Avec les côtes italiennes à seulement 150 kilomètres (90 miles), la Tunisie est devenue une plaque tournante majeure pour les migrants en route vers l’Europe.

Selon le ministère italien de l’Intérieur, quelque 53 800 migrants ont déjà atteint ses côtes depuis la Tunisie en 2023, soit deux fois plus que pendant toute l’année 2022. Beaucoup de ces personnes sont arrivées avec l’aide de trafiquants qui privilégient le profit à la sécurité.

Selon le projet sur les migrants disparus de l(Organisation internationale pour les migrations (OIM), environ 1 000 personnes sont mortes ou ont disparu au cours des quatre premiers mois de 2023, contre 690 au cours de la même période l’année dernière.

«Nous [l’UE et la Tunisie] avons tous deux un grand intérêt à briser le modèle commercial cynique des passeurs et des trafiquants», a déclaré lundi [12 juin] von der Leyen à Tunis.

«L’intention de s’attaquer à ces énormes réseaux mafieux lucratifs dans un effort concerté est l’annonce la plus importante à mes yeux», a déclaré à DW Heike Löschmann, directrice du bureau de Tunis de la Fondation allemande Heinrich Böll. «J’espère qu’ils sont honnêtement engagés, mais je crains qu’il ne coûte beaucoup plus cher de lutter efficacement contre les personnes faisant l’objet de traite, d’esclavage et de contrebande… et un tel effort doit également s’adresser aux pays d’origine et aux mafias en Europe», a-t-elle ajouté.

Mohamed Hamed, un réfugié soudanais en attente d’un visa européen, doute que l’accord proposé améliore la situation. «Il est regrettable que quel que soit l’accord entre la Tunisie et l’Union européenne, les plus grands perdants seront toujours les migrants et les réfugiés», a-t-il déclaré à DW à Tunis.

Pression économique

Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), une ONG de défense des droits humains, a déclaré que les détails de la proposition sont tout sauf nouveaux.

«La délégation européenne a présenté une proposition qu’elle avait déjà soumise en 2014», a déclaré à DW le porte-parole du FTDES, Romdhane Ben Omar. «La Tunisie l’a rejetée à l’époque, mais maintenant elle est rétablie, et elle vise à nouveau à échanger l’arrêt de l’immigration irrégulière contre de l’argent et de l’aide à la Tunisie», a-t-il ajouté.

Cependant, la volonté de Saïed de s’engager maintenant est probablement plus grande qu’en 2014, lorsque la Tunisie était largement considérée comme un succès démocratique après les soulèvements du printemps arabe de 2011.

Aujourd’hui, l’économie tunisienne se détériore rapidement, à tel point que l’agence de notation américaine Fitch a abaissé vendredi dernier [9 juin] la note de crédit de Tunis [… qui] fait face au risque réel de défaut de paiement de ses prêts, ce qui pourrait déclencher l’effondrement des finances publiques.

L’acceptation de la proposition pourrait changer la donne économique, mais pour obtenir l’accord avec l’UE – et l’argent qu’il apporterait – Saïed doit d’abord surmonter un autre obstacle.

La proposition de l’UE est liée à un accord de prêt de 1,7 milliard d’euros entre la Tunisie et le Fonds monétaire international (FMI).

Cet accord est au point mort depuis des mois après avoir été rejeté par l’influent syndicat général tunisien ainsi que par Saïed lui-même, qui a renouvelé ses appels à une révision des «diktats» qu’il juge incompatibles avec «l’intérêt de la population».

Les migrants subsahariens toujours mal accueillis

En attendant, du point de vue de l’ONG Human Rights Watch (HRW), l’accord de migration proposé reste loin d’être acceptable.

«Il est très problématique que l’UE cherche à freiner les départs irréguliers de Tunisie», a déclaré à DW Lauren Seibert, chercheuse à la division des droits des réfugiés et des migrants de HRW. «Chacun a le droit de quitter n’importe quel pays, y compris le sien, et chacun a le droit de demander l’asile. Et chercher à empêcher les gens de partir viole ce droit », a-t-elle ajouté.

Seibert a déclaré que «l’UE dépense déjà des millions d’euros» depuis des années. «Soutenir – comme ils l’appellent – la ‘gestion des migrations’, qui est essentiellement le contrôle des migrations et le contrôle des frontières en Tunisie», précise-t-elle.

Elle craint maintenant que l’argent de l’accord de migration proposé ne «renforce les forces de sécurité tunisiennes, y compris la police et la garde nationale maritime», qui, note-t-elle, «ont commis de graves abus contre les migrants et les demandeurs d’asile».

Traduit de l’anglais.

Source : Deutsche Welle.