SNTRI : Après 13 ans d’absence, reprise de la ligne de bus reliant Tunis à Tabarka

La Société nationale de transport interurbain (SNTRI) a annoncé, ce jeudi 6 juillet 2023, la reprise de la ligne de bus reliant Tunis à Tabarka suspendue depuis 13 ans.

L’exploitation de cette ligne reliant le gouvernorat de Tunis à celui de Jendouba reprendra à partir de ce vendredi 7 juillet, précise la SNTRI, en ajoutant qu’une desserte (aller et retour) sera assurée quotidiennement sur cette ligne.

Le départ de Tunis vers Tabarka, via Béja, aura lieu à 6h30 et le retour de Tabarka vers Tunis (via Béja) se fera à 13h, précise encore la même source, en exprimant sa volonté de rétablir d’autres lignes suspendues, dans le cadre de son programme de nouvelles acquisitions de bus.

Y. N.