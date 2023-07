Tunis et Sfax accueillent les Journées de la Mode

Les Journées de la Mode auront lieu les 10, 11 et 13 juillet à Tunis et à Sfax. Des défilés, des rencontres et des débats sont au programme.

Les Journées de la mode devaient avoir lieu au mois de juin dernier mais elles avaient été reportées à cause des conditions météorologiques défavorables. L’Institut Français de Tunisie donne de nouveau rendez-vous au public à partir de la semaine prochaine pour aller à la rencontre de talentueux créateurs tunisiens notamment des jeunes qui ont achevé leur parcours d’études et dont le carrière professionnelle est encore en devenir.

Le coup d’envoi sera donné le lundi 10 juillet à l’IFT à Tunis avec une rencontre-débat « La mode se régénère : mythe ou réalité ? » avec les stylistes conviés au défilé, le programme Moodha Okhra et l’École Duperré à Paris (Entrée gratuite).

Le programme se poursuit le mardi 11 juillet avec un défilé dans la cour de l’IFT avec Anissa Aida, Benma, Calestis, École Duperré, Fawzi Nawar, Naksha et Salah Barka (sur réservation préalable uniquement, dans la limite des places disponibles).

L’événement sera clôturé le jeudi 13 juillet avec un défilé dans les jardins de la Maison de France avec Anissa Aida, Benma, Calestis, École Duperré, Fawzi Nawar, Naksha et Salah Barka (sur réservation préalable uniquement, dans la limite des places disponibles).

F.B