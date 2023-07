Le poème du dimanche : ‘‘Un amour de Verger’’ de Tahar Ben Meftah

Tahar Ben Meftah est romancier et poète tunisien d’expression française. Il vit à Lyon, en France, depuis 1976. Son premier roman ‘‘Adieu maman ! Redites-moi la vie’’ reçut le prix du Jury du Comar d’Or 2021.

Professeur certifié de français et chargé de cours en langue et littérature arabe aux universités de Lyon, docteur de l’Université Lumière-Lyon2 – en langue, littérature et civilisation françaises (1989) et en langue, littérature et civilisation arabes (2010). Il est l’auteur d’une thèse sur «L’univers mythique touareg dans l’œuvre d’Ibrahim Al Koni : pour une esthétique du roman du désert, et d’une série sur la littérature maghrébine»…

Pour R. ma merveilleuse inspirante

C’était un jour à midi sous le soleil d’été

Sur le trottoir d’une ville au golfe azuré

La mer était boudeuse et mon humeur vagabonde

Et les amis emportés par le vent d’une fronde

Soudain comme jaillie d’un long songe millénaire

Elle s’avança triomphante au milieu des cohues

Un large chapeau ombrageant son petit front fier

Et une robe bleue échancrée sans retenue

Tout mon être se figea comme à la vue de Méduse

Et l’angoisse m’étreignit aux sons sifflants de ses serpents

Quand s’approchant tout près son regard de miel ardent

M’enveloppa tout entier d’une douceur de Syracuse

Et puis ses lèvres s’épanouirent d’un divin sourire

Des éclats de diamants dans une bouche de myrrhe

Et d’une voix étrangement douce et impérieuse

Me souhaita la bienvenue dans son royaume, heureuse

Alors oubliant mon appréhension et ma fébrilité

Je lui ai récité un vers d’un poème antique :

«Oh ! Jardin embaumé du parfum de tes bouquets

Laisse-moi m’enivrer de tes senteurs uniques».

Sieste du 20 août 2020.