Document : faits saillants du secteur de l’énergie en Tunisie en 2022

La troisième édition des ‘‘Annales de l’énergie’’ vient d’être publiée par l’Association tunisienne du pétrole et du gaz (ATPG) présidée par Nabil Smida. Nous en reproduisons ci-dessous le chapitre relatif aux faits saillants de l’année 2022.

Cette publication annuelle, réalisée cette année par Afef Chachi, Mustapha El Haddad et Adnène Masmoudi, présente les faits saillants du secteur au cours de l’année dernière, les principaux textes règlementaires et les statistique des différentes activités énergétiques en Tunisie, à savoir l’exploration et la production des hydrocarbures, le raffinage et la distribution des produits pétroliers, le gaz, l’électricité, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. Le lecteur y trouvera aussi d’autres données et indicateurs à caractère économique relatifs au secteur concerné.

Exploration et production des hydrocarbures

En 2022, la production d’hydrocarbures a été de 3,62 millions de tep-pci, en régression de 11% par rapport à l’année précédente, de 29% par rapport à 2015 et de moitié par rapport à 2010.

Arrivée à son terme en juin 2022, la concession de Miskar, deuxième source de gaz du pays, rendue par Shell, est attribuée à l’Etap pour une durée de 26 ans.

Au cours de l’année 2022, deux permis et une concession ont été attribués et 5 permis et 3 concessions ont été rendus, aucun nouveau forage d’exploration n’a été engagé; c’est la première fois depuis 1960 qu’aucun forage d’exploration n’est engagé dans l’année.

Raffinage et distribution

La consommation nationale de produits pétroliers s’est élevée à 4,54 millions de tonnes (Mto), enregistrant une très faible hausse par rapport à l’année 2021, alors que la production de la Stir a été de 1,43 Mto en baisse de 12,4% par rapport à l’année précédente.

Afin de répondre à la demande du marché intérieur, la Stir a importé 3,38 Mto de produits pétroliers. Des difficultés d’approvisionnement du marché intérieur ont conduit au rationnement des carburants au cours des mois d’août et d’octobre 2022 et à un recours aux stocks de sécurité.

Par ailleurs, cinq ajustements des prix ont été réalisés en février, mars, avril, septembre et novembre 2022, engendrant une hausse cumulée annuelle de 23,7% du prix de gasoil ordinaire et de 20,4% de l’essence sans plomb.

Gaz naturel

En 2022, la production de gaz a été de 2,02 Mtep-pcs, en baisse de 6,8% par rapport à l’année précédente.

Le volume de gaz fiscal prélevé a atteint 1,17 Mtep, en augmentation de 8,1%.

Les importations de gaz algérien ont décliné de 3,10 Mtep en 2020 à 2,55 Mtep en 2021 et à 2,62 Mtep en 2022 et ce en raison de l’indisponibilité de quantités additionnelles hors contrat d’achat.

Le montant des achats de la Steg (importé et national) a néanmoins augmenté de 77% pour atteindre 7,33 milliards de dinars.

En 2022, la consommation de gaz s’est élevée à 5,42 Mtep-pcs, en baisse de 4% suite à une diminution de la consommation des centres de production électrique de 9% et ce malgré une augmentation de la consommation hors production électrique.

Le nombre de clients gaz, tous niveaux de pression confondus, a atteint 1,02 millions, en augmentation de 3%. En 2022, 34 nouveaux clients industriels et 31 000 abonnés domestiques ont été raccordés au réseau de gaz.

A partir du 1er mai 2022, une nouvelle tarification de consommation du gaz est appliquée par la Steg. Ces tarifs varient de 231mil/m3 à 824mil/m3 pour le secteur résidentiel.

Electricité

En 2022, les ventes d’électricité de la Steg ont été de 17,3 TWh, en hausse de 5% par rapport à l’année précédente.

La pointe électrique enregistre un nouveau record de 4,68 GW, en progression de +4,6%.

Le montant des créances échues impayées au 31 décembre 2022 s’est élevé à 2,9 milliards de dinars, dont 44% de créances publiques.

En 2022, la production d’électricité, hors autoproduction, a été de 19,5 TWh, en baisse de 3%.

La consommation spécifique globale des moyens de production électrique a été de 201 tep-pcs/GWh, en amélioration de 6%.

Les pertes totales de transport et de distribution se sont élevées à 4,7 TWh, accusant une augmentation de 2,5%.

Du fait de la limitation aux importations contractuelles de gaz algérien, les achats d’énergie électrique à l’Algérie ont de nouveau considérablement augmenté (+145%). Ces achats ont été de 2,6 TWh, équivalent à 12% de la disponibilité totale de l’énergie électrique de 2022, contre 4,9% l’année précédente.

Le transfert de propriété et d’exploitation de la centrale IPP de Rades à la Steg, le 14 mai 2022, a eu lieu 20 ans après la mise en service de la centrale remontant au 14 mai 2002) et ce conformément à la convention de concession conclue avec l’Etat tunisien le 24 mars 1999.

Energies renouvelables et efficacité énergétique

En 2022, le déficit énergétique est estimé à 6,35 Mtep, contre 6,02 Mtep en 2021. Ainsi, le taux de dépendance énergétique serait de 55% en 2022 contre 51,2% un an plus tôt.

En 2022, l’intensité énergétique est estimée à 240 tep par million US$-2015 de produit intérieur brut, en amélioration par rapport à l’année précédente (247 tep/M$-2015).

Les énergies renouvelables (hydraulique, éolienne et solaire) ont représenté 1,1% de la consommation d’énergies primaires.

Au cours de l’année 2022, on a enregistré la mise en service du projet PV de Tataouine (10 MW), de l’unité PV de Matmata (1MW) et de celle d’El Faouar (1MW).

Autres faits saillants

En 2021, la valeur ajoutée du secteur de l’énergie s’est élevée à 4,8 milliards de dinars et a représenté 3,7% du produit intérieur brut, contre 4,6% en 2015 et 7,1% en 2010. En 2021, les investissements du secteur se sont élevés à 2,1 milliards de dinars, correspondant à 10% du montant total des investissements, contre 12% en 2015 et 17% en 2010.

En 2022, le déficit du commerce extérieur du secteur a atteint 10,6 milliards de dinars et a représenté 41,9% du déficit total du commerce extérieur, contre 35% en 2021.

Le montant de la subvention de l’énergie a atteint 7,6 milliards de dinars, en augmentation de 130% par rapport à l’année précédente (soit 5,3% du PIB contre 2,6% en 2021). Le cours annuel moyen du baril de Brent a été en 2022 de 101,2 $US contre 70,7 $US en 2021. Avec le conflit armé en Ukraine, les cours mondiaux du pétrole brut et du gaz ont été sensiblement perturbés. Le taux de change annuel moyen du dinar a été de 3,105 D/$US, contre 2,793 D/$US en 2021.