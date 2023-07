Météo : La vague de chaleur se poursuit en Tunisie

La vague de chaleur se poursuit en Tunisie, annonce l’Institut national de la météorologie (INM), dans un bulletin publié ce lundi 10 juillet 2023.

Les températures dépasseront les normales saisonnières de 6 et 10°C et seront comprises entre 35 et 40°C dans les régions côtières, entre 41 et 46°C dans le reste des régions et atteignant 48° dans le sud-ouest du pays.

L’INM prévoit toutefois une baisse relative des températures, à partir du mercredi 12 juillet dans les régions du sud, alors que la hausse se poursuivra notamment au nord, où les températures varieront entre 40 et 44°C, atteignant 47°C au nord-ouest.

Y. N.