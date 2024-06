Adonis Olive Oil sélectionnée meilleure huile d’olive tunisienne au Joop 2024

Adonis Olive Oil du domaine Adonis Koroneiki, à Testour, Béja, a été choisie comme meilleure huile d’olive tunisienne, aujourd’hui, jeudi 7 juin 2024, à Tokyo, lors de la cérémonie de remise des prix du Japan Olive Oil Prize (Joop) et du Joop Design Award 2024.

Cet événement célèbre l’excellence et l’innovation dans le domaine de l’huile d’olive extra vierge, en reconnaissant les meilleurs producteurs et designers du monde entier.

Cette année, 511 huiles en provenance de 27 pays ont participé au concours.

Le Joop est dédié à la promotion d’huiles d’olive extra vierges de haute qualité et à l’éducation des consommateurs japonais sur la manière de reconnaître et de choisir des produits d’excellence.

À travers des masterclasses, des séminaires et des événements promotionnels, le Joop soutient les producteurs d’Evoo et consolide leur succès sur le marché japonais.

Le Joop récompense les huiles d’olive extra vierges de la plus haute qualité, sélectionnées par un jury de 11 experts internationaux, comprenant cette année Antonio G. Lauro, Konstantinos Liris, Miciyo Yamada, Fernando Martinez Roman, Barbara Alfei, M. Angeles Calvo Fandos, Birsen Can, Marcelo Scofano, Na Xie, Hiromi Nakamura et Mariko Shimada.

Parallèlement, depuis 2020, le Joop Design Award valorise non seulement le contenu, mais aussi l’esthétique des produits Evoo, en célébrant le design du logo, des bouteilles et de l’emballage. Le marché japonais, réputé pour son goût sophistiqué, représente un défi et une opportunité uniques pour les designers et les producteurs du monde entier.

Le jury du Joop Design Award 2024 est composé d’experts de renommée mondiale dans le domaine du design. Les juges de cette année sont Dabbie Millmandes États-Unis, Motoko Ishiidu Japon, Oliviero Toscanid’Italieet Shahira Fahmyd’Égypte.

L’événement d’aujourd’hui représente un moment important pour les producteurs et les designers, offrant une plateforme pour célébrer leurs succès et présenter leurs produits à un public d’enthousiastes et de professionnels du secteur.

Palmarès du Joop 2024

Les meilleures huiles d’olive extra vierge par pays

Argentine: El Mistol Premium – Agropecuaria El Mistol S.a.;

Bésil: Estância das Oliveiras – Blend Exclusivo – Estância Das Oliveiras;

France : Château d’Estoublon Bouteillan – Sas Estoublon;

Grèce: 1. Flavored Gourmet Enigma – Flavored with Apple, Cinnamon and Honey – Sakellaropoulos Organic Farms; 2. Laconiko Blood Orange – Laconiko;

Israël : Heart Notes Blend – Bvs Jerusalemoliveoil;

Italie: L’Olinda Monovarietale di Raggia – Frantoio L’olinda;

Jordanie : Maida Arbequina – Maida;

Portugal : Azeite Porca De Murça Cacau Fused – Cooperativa Agrícola Dos Olivicultores De Murça, Crl;

Espagne: Goya® Premium Unico Extra Virgin Olive OIl – Goya en España S.A.U.;

Tunisie : Domaine Adonis Koroneiki – Adonis Olive Oil;

Turquie : Gaia Oliva Tangerine – Gaia Oliva;

Etats-Unis: Fat Gold Standard – Fat Gold

Best of Flavored (parfum):

1. Gaia Oliva Tangerine – Gaia Oliva (Turquie);

2. Azeite Porca De Murça Cacau Fused – Cooperativa Agrícola Dos Olivicultores De Murça, Crl (Portugal);

3. Laconiko Blood Orange – Laconiko (Grèce);

3. Flavored Gourmet Enigma – Flavored with Apple, Cinnamon and Honey;

3. Sakellaropoulos Organic Farms (Grèce);Best OF Polyphenols : Chiaroscuro – Azienda De Robertis Sas (Italie);

Joop Design Award 2024 :

1. Origenes – Castell De La Costurera-sat Agrofruit (Espagne);

2. Il Macolo – Azienda Podere Macolo Società Agricola Semplice (Italie) ;

3. Di Vito Premium Denocciolato Biologico – Di Vito Food Srl (Italie);

3. Amabile – Grechi Perticari Srl (Italie);

3. Harvest by Night – Castello Monte Vibiano Vecchio s.r.l. (Italie).