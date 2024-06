Forum des DSI 2024 à Hammamet : 10 ans de transformation numérique

Depuis sa création en 2014, le Forum international des DSI a évolué et joue un rôle de pilier stratégique crucial, indispensable pour guider les entreprises dans les labyrinthes de la révolution numérique.

Ce forum International des DSI, organisé chaque année par le Club DSI Tunisie à la Médina Yasmine Hammamet, est rapidement devenu un événement de premier plan dans le domaine de l’informatique, abordant des thèmes pertinents pour les décideurs informatiques.

Depuis des décennies, le DSI a su capter l’esprit de la transformation technologique, modelant par conséquent le panorama numérique africain.

La 10e édition, prévue du 7 au 9 novembre 2024 sous le thème : «10 Years of transformation, What Next ?», sera l’occasion d’une réflexion sur les succès passés et les défis à venir.

Chaque édition du Forum a couvert des sujets variés, allant de la transformation numérique aux défis émergents tels que la sécurité informatique et l’intelligence artificielle.

Le Forum est revenu en 2021 avec une édition hybride, après l’annulation de celle de 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, mettant en avant l’importance de la transformation numérique pour faire face aux crises et assurer la résilience des entreprises.

Chaque édition, de ‘IT Horizon 2020’ à ‘AI 4 Africa, Future is Now’, a mis en lumière les tendances émergentes et les enjeux stratégiques de l’informatique, démontrant l’expertise et le dévouement dans ce domaine.

Des thématiques telles que le cloud, la sécurité informatique, l’agilité et l’intelligence artificielle ont été au cœur des discussions, mettant en lumière l’importance croissante de ces domaines dans le paysage numérique africain.

La 10e édition marque un moment spécial pour le Forum DSI, offrant une réflexion sur une décennie d’innovation et de progrès, tout en anticipant les défis à venir dans le domaine de la technologie de l’information dans notre continent.

Pour s’inscrire et participer, veuillez-vous connecter au site dédié : Edition 2024 – Forum DSI International (forum-dsi.com)