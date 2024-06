Le projet de Cité médicale de Kairouan intéresserait-il les Chinois ?

Une délégation chinoise s’est rendue, jeudi 6 juin 2024,à Kairouan pour évaluer sur le terrain les opportunités qu’offrirait le mégaprojet de la Cité médicale dont le président de la république a parlé lors de sa récente visite d’Etat à Pékin du 28 mai au 2 juin.

La ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaafrani Zenzeri, qui a accompagné la dénégation chinoise, a déclaré que le coût estimatif de ce projet est de 1,2 milliard de dollars et qu’il vise à faire de Kairouan une ville intelligente d’importance nationale, régionale et internationale et qui regrouperait toutes les spécialités médicales.

Cette visite sur le terrain répond à la demande de la partie chinoise d’explorer, d’évaluer et d’étudier ce mégaprojet suite à la visite d’Etat du président de la République en Chine, a déclaré Mme Zenzeri à l’agence Tap. Et de décider ensuite si d’éventuels investisseurs chinois pouvaient s’y associer.

La ministre a également souligné que la Cité médicale, qui s’étendra sur une superficie de 550 hectares, comprendra neuf zones dédiées à différentes spécialités médicales. Il s’agira notamment d’une zone industrielle pour le secteur de la santé, qui abritera toutes les installations médicales telles que la dialyse, les solutions intraveineuses, la production et le développement de médicaments stérilisés, un centre de stérilisation radiologique, la production de nutrition intraveineuse et l’industrie biopharmaceutique, a-t-elle expliqué.

Le projet favorisera également la production d’énergie renouvelable et la gestion des déchets, ainsi que des projets de logements et des zones touristiques, culturelles et de loisirs.

Tout en soulignant que le projet sera réalisé en plusieurs phases, le Mme Zenzeri a annoncé le démarrage imminent d’une étude hydraulique pour protéger le site du projet des inondations, ainsi que des études environnementales et de circulation. L’objectif étant d’utiliser des terres agricoles en zones résidentielles.

Le conseiller du président de la République, Mustapha Ferjani, a rappelé que la visite d’État du président Saïed avait facilité la conclusion d’accords stratégiques avec la Chine, ajoutant que la visite de la délégation chinoise suite à ce voyage présidentiel en Chine montre que ce projet sera une priorité, aux côtés des autres accords économiques, d’investissement et de développement signés à Pékin.

Le projet de la Cité médicale de Kairouan, situé dans la délégation Menzel M’hiri (à 40 km de la capitale aghlabite), vise à créer une ville intelligente, durable, intégrée et flexible avec toutes les spécialités médicales. Il vise aussi à attirer le tourisme médical en construisant des hôpitaux répondant aux normes internationales, à stimuler la recherche scientifique dans le secteur de la santé et à créer de nouveaux marchés d’exportation pour les produits de santé innovants.

A l’hôpital militaire de Tunis.

Le projet devrait créer plus de 40 000 emplois dans divers secteurs et à différents niveaux. Et comprend neuf zones, notamment une dédiée aux industries de la santé.

Il comprend également un espace de soins avec un hôpital universitaire de 400 lits, extensible à 600 lits, deux hôtels pour les patients et leurs familles, une unité d’urgence avec évacuation sanitaire terrestre et aérienne, une unité d’oncologie, un centre de radiothérapie, un centre de soins de l’autisme, une clinique publique multidisciplinaire et des cliniques privées.

Le projet comprend un espace académique regroupant une académie de médecine, un centre de simulation médicale, une école nationale d’ingénierie biomédicale, un centre de recherche en santé, un institut des sciences de la santé, des dortoirs, des restaurants universitaires et des instituts et facultés privées.

Il y aura également des zones de loisirs, touristiques, sportives et résidentielles, ainsi que des zones de services publics, administratifs, de sécurité, de traitement des déchets et de production d’énergie renouvelable.

Rappelons que la délégation chinoise s’est rendue, également, vendredi 7 juin, à l’hôpital militaire de Tunis, afin de prendre connaissance du développement des pratiques médicales en Tunisie.

Avec Tap.