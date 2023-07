Djerba : Campagne contre les constructions anarchiques sur les plages (Photos)

Dans le cadre de la campagne contre les constructions anarchiques sur les plages publiques, la municipalité de Djerba Midoun a procédé à la démolition de plusieurs installations illégales.

Les services de la municipalités en coordination avec les services sécuritaires, ont récemment procédé à la démolition d’installation illégales au niveau des plages de Booling Beach et Yati Beach 1.

Les citoyens ont exprimé leur joie de retrouver leur plages à nouveau «accessibles à tous loin du désordre visuel dégradant le paysage naturel», et ont appelé les services concernés à poursuivre leur campagne.

Notons que les autorités régionales et l’Agence de protection et d’aménagement du littoral (Apal) mènent, depuis plusieurs jours dans différentes régions, une campagne contre les constructions anarchiques afin de préserver le paysage naturel et garantir aux citoyens leur droit de profiter des plages publiques, sachant que cette campagne se poursuivra tout l’été.

Y. N.