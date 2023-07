Prêt européen à la Tunisie pour la construction de 80 écoles primaires modernes

La Tunisie et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont signé lundi 10 juillet 2023 à Barcelone un accord de financement de 40 millions d’euros (équivalent à 132 millions de DT) pour la construction de 80 écoles primaires modernes à travers la république.

Selon le ministère de l’Economie et du Plan, l’accord a été signé par le ministre de l’Economie et du Plan, Samir Saied, et le vice-président de la BEI, Ricardo Mourinho, en marge de la conférence EIB Med 2023 organisée par la Banque en collaboration avec l’Union pour la Méditerranée (UpM) sur le thème : «La connectivité dans le Méditerranée : ensemble pour un avenir meilleur.»

L’objectif de l’accord est de construire une infrastructure éducative et pédagogique pour lutter contre le décrochage scolaire et promouvoir une éducation inclusive et équitable, qui bénéficiera à près de 14.500 élèves, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Le même accord vise également la fourniture d’équipements numériques et l’achat de moyens de transport.

Le ministre a souligné l’importance de cet accord pour l’éducation qui est considérée comme un secteur prioritaire dans les programmes de réforme du gouvernement.

Ricardo Mourinho, vice-président de la BEI, a exprimé l’engagement de son institution à continuer de soutenir la Tunisie dans ses réformes et ses programmes de développement.

D’après Tap.