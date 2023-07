Projet italien de construction et de modernisation de plus de 130 écoles en Tunisie

La rencontre, mardi 11 juillet 2023, entre l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Fabrizio Saggio, et le ministre de l’Education Mohamed Ali Boughdiri, a porté sur les projets de construction et de modernisation de plus de 130 écoles en Tunisie financés par l’AICS, l’agence de coopération italienne.

L’ambassadeur et le ministre ont également évoqué la formation professionnelle, le jumelage, le sport et l’art pour de nouvelles initiatives de promotion de la langue italienne dans les écoles tunisiennes.