Des écrivains et illustrateurs tunisiens racontent Italo Calvino

De juillet à décembre 2023, l’Institut culturel italien de Tunis organise cinq rencontres littéraires et une exposition d’illustrations pour célébrer les 100 ans de la naissance du grand écrivain italien Italo Calvino.

En Tunisie, le grand écrivain italien Italo Calvino sera raconté par cinq écrivains et six peintres tunisiens à l’occasion du centenaire de sa naissance. De juillet à décembre, la ville de Tunis deviendra un lien entre la littérature tunisienne, le monde de la peinture et Italo Calvino, pour réfléchir sur les œuvres de l’écrivain italien et tisser des dialogues inédits et évocateurs avec la culture du pays nord-africain.

Dans le monde arabe, Calvino est l’auteur italien le plus lu et le plus aimé, même si cette consécration n’est survenue que récemment et après sa mort : la consécration internationale de Calvino, y compris dans le monde arabe, est survenue suite à la publication posthume des “Leçons américaines” en 1988.

À ce jour, des dizaines de traductions, notamment de ses œuvres les plus féeriques, ont été publiées dans plusieurs pays arabes, parmi lesquels la Syrie, l’Égypte, l’Irak, le Koweït, l’Arabie saoudite et la Tunisie.

Les écrivains Chokri Mabkhout, Ines Abassi, Azza Filali, Ali Becheur et Amira Ghenim, tous traduits et publiés en italien, au cours des cinq rencontres littéraires qui se dérouleront dans différents espaces culturels de la capitale tunisienne, seront invités à interpréter et à réfléchir sur les cinq chapitres qui composent le dernier livre de Calvino, “Leçons américaines” que l’écrivain a laissé inachevé en raison de sa mort subite en 1985, quelques mois seulement avant son départ pour les États-Unis, où il avait été invité par l’Université Harvard à donner six conférences sur le thème du nouveau millénaire.

Calvino a achevé la rédaction de cinq conférences seulement, donnant à chacune le titre d’une des caractéristiques que, selon lui, l’humanité aurait dû apporter avec elle, en guise de bagage culturel, dans le nouveau millénaire : Légèreté, Rapidité, Précision, Visibilité et Multiplicité.

“Leçons américaines”, publié à titre posthume en 1988 et traduit dans de nombreuses langues, dont l’arabe, est un recueil étonnant et stupéfiant d’histoires, de légendes, de contes et de réflexions sur la littérature, l’épopée, l’histoire et la critique littéraire, qui donnent une idée de cette immense compétence culturelle de Calvino et sa capacité d’entrelacer les fils et les discours de diverses disciplines.

Les rencontres littéraires sont organisées par Chiara Comito.

Le 26 juillet aura lieu la première rencontre à la librairie Al-Kitab de Mutuelleville, Chokri Mabkhout, écrivain, critique littéraire et maître de conférences, s’entretiendra avec le journaliste de la chaine italienne, RAI, Salah Methnani, sur le premier chapitre du livre consacré à la légèreté.

Le 14 septembre, ce sera le tour de l’écrivaine et poétesse Inès Abassi qui, avec la journaliste Marta Bellingreri, abordera le chapitre de la rapidité.

Le 17 octobre, l’écrivaine Azza Filali et Mario Sei, professeur à l’Université La Manouba, aborderont le chapitre sur la visibilité.

Au mois de novembre, l’écrivain Ali Béchr s’entretiendra avec l`arabisante et traductrice Elisabetta Bartuli sur le thème de la multiplicité.

La dernière rencontre se tiendra en décembre et accueillera l’écrivain et universitaire Amira Ghenim et l’arabisante et traductrice Barbara Teresi, qui discuteront du chapitre sur l’exactitude.

Chokri Mabkhout est linguiste, écrivain, professeur à l’université de Tunis, et doyen de la Faculté des lettres, des arts et des humanités de La Manouba depuis 1987. Il est l’auteur du roman ‘‘Ettalyeni’’ qui a remporté le Prix international du roman arabe en 2015. Il a aussi reçu de nombreux prix dont le Prix international de la traduction Roi Abdallah Ibn Abdelaziz en 2012, le Prix littéraire tunisien Comar d’Or en 2015, et le Prix international Roi Fayçal de littérature arabe et de critique littéraire en 2018.

Ines Abassi est poète, romancière et auteur de livres pour enfants, déjà lauréate de prix tunisiens dédiés à la poésie. En 2018, son roman “Manzil Bourguiba” a remporté le Prix spécial Comar d’Or. Certaines de ses nouvelles et vers ont été traduits en français, anglais, danois, suédois et coréen. Son poème Al-Miftah a été traduit en italien et publié dans le quatrième numéro d’Arabpop, revue des arts et littératures arabes contemporains (Tamu 2023).

Azza Filali est médecin de profession et écrivaine par vocation. Elle a écrit plusieurs nouvelles et romans. Elle a reçu plusieurs prix, dont le Comar d’Or.

Ali Becheur est romancier, essayiste et nouvelliste, auteur de plusieurs ouvrages. Ecrivain phare de la littérature tunisienne de langue française, il a reçu plusieurs prix littéraires parmi lesquels prix Tahar Haddad en 1989 et le prix Comar d’Or en 1996 et 2018.

Amira Ghenim est universitaire et linguiste. Elle enseigne à l’Université de Sousse et a obtenue de nombreux prix scientifiques et littéraires, dont le Prix national de philosophie, le Prix national de la traduction, le Comar d’Or et le Prix Rached de la créativité. Son roman ‘‘Nazila dar al-akabir’’ a été finaliste du Prix international du roman arabe en 2021.

L’exposition ‘‘Calvino au-delà du visible’’ est organisée par Anna Gabai et Abir Gasmi. C’est une exposition d’illustrations originales d’Ahmed Ben Nessib, Sonia Ben Salem, Aymen Men Mbarki, Seif Eddine Nechi, Othman Selmi et Kamal Zakour, qui aura lieu en octobre, lors de la Semaine de la langue italienne dans le monde.

