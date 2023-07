Les Tunisiens à l’étranger solidaires avec les migrants subsahariens en Tunisie

Dans le communiqué ci-dessous, daté du 10 juillet 2023, des associations de Tunisiens résidents à l’étranger condamnent la campagne xénophobe et les actes de violences contre les migrants subsahariens en Tunisie et dénoncent les politiques d’externalisation des frontières de l’Europe aux pays du Maghreb.

La situation des subsahariens en Tunisie s’est aggravée récemment suite à la mort à Sfax d’un tunisien lors d’une altercation entre tunisiens et migrants subsahariens.

La déclaration du président tunisien le 21 février affirmant que les migrants d’origine subsaharienne «faisaient partie d’un complot visant à modifier la composition démographique de la Tunisie, dont la culture est principalement arabo-musulmane», avait libéré une vague de xénophobie envers ces personnes. Beaucoup d’entre elles, hommes, femmes ou enfants, furent alors licenciés de leur travail ou expulsés de leur logement avec un amalgame entre clandestins, légaux (étudiants…) et même noirs Tunisiens.

La majorité des migrants considérait la Tunisie comme une étape dans leur périple vers l’Europe et se joignait parfois à des Tunisiens pour tenter leur chance de traverser la Méditerranée sur des bateaux de fortune.

L’Union Européenne négocie actuellement avec la Tunisie un «partenariat renforcé» assorti de promesses d’aides financières en contrepartie d’un renforcement de la coopération en matière de migration, accord fondé sur un transfert de la gestion des migrants sur la Tunisie.

La ville de Sfax a été un lieu d’accueil de migrants leur permettant d’accéder à des travaux boudés par des Tunisiens et constituant une plateforme pour embarquer vers l’Europe… L’afflux de migrants n’a pas été géré faute d’autorités locales (gouverneur de Sfax démis de ses fonctions le 6 janvier dernier et conseils municipaux dissous le 8 mars). Des violences ont éclaté, des migrants ont été pourchassés. Maintenant, après le drame récent qu’a connu Sfax, des migrants sont «refoulés» à la frontière libyenne où leur vie est menacée dans une zone aride, pendant une période caniculaire et sans moyens de communication ni de subsistance.

Nous Maghrébins, nous tenons à rappeler, qu’ici en Europe, nous avons été et sommes à côté de nos amis Subsahariens pour lutter pour l’égalité des droits, la régularisation des sans-papiers, l’accueil des réfugiés… Et nous ne pouvons admettre que nos pays d’origine fassent subir aux migrants ce que nous dénonçons ici en Europe…

Les associations de Tunisiens à l’étranger :

– condamnent la campagne xénophobe et les actes de violences quels que soient leurs auteurs,

– condamnent les agissements de bandes organisées et violentes et la passivité, voire la complicité des autorités tunisiennes,

– sont solidaires des migrants subsahariens en Tunisie,

– dénoncent le traitement inhumain fait à des migrants transférés à la frontière libyenne,

– dénoncent les politiques d’externalisation des frontières de l’Europe aux pays du Maghreb, les obligeant à jouer le rôle de garde-frontières vis-à-vis des pays d’Afrique noire,

– affirment notre appartenance pleine et entière au continent africain et notre solidarité avec ses peuples.

Premiers signataires :

Belgique:

· Comité de Vigilance pour la Démocratie en Tunisie

France

· ADTF : Association Démocratique des Tunisiens en France

· AMAM – Association Marseillaise pour l’Apprentissage du Malouf – La Penne sur Huveaune

· ARP : Association Repères et Perspectives

· AST – Var

· ATF : Association des Tunisiens en France

· ATF – 13 (Marseille)

· ATF – Aquitaine

· ATF – Charente

· ATF – Haute Savoie

· ATF – Nord

· Avenir Jeunes – Aubagne

· Cap Med- Marseille

· CFM : Collectif des Femmes Méditerranéennes

· CFT : Collectif des Femmes Tunisiennes

· Collectif 3C : Collectif Culture Création Citoyenneté

· CRLDHT : Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie

· Démocrates Tunisiens – Marseille

· Espace Fârâbî

· FTCR : Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives

· Générations Solidaires

· Ideal – 83 (Toulon)

· Ideal – 92

· Imagecom France

· Jasmin- Aix

· MCTF : Mouvement Citoyen des Tunisiens en France

· REMCC : Réseau Euro-Maghrébin Citoyenneté et Culture

· UATSF : Union des Associations Tunisiennes du Sud de la France

· UTIT : Union des Travailleurs Immigrés Tunisiens

· UCDR : Union des Citoyens des Deux Rives – Nîmes

· Zembra écho

Italie :

· CITII : Comitato Immigrati Tunisini in Italia

Suisse :

· Le Pont Genève