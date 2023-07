Meurtre de Radhia à Raoued : Précisions de la DGSN concernant le tueur de l’Ariana

La Direction de la sûreté nationale (DGSN) a publié un communiqué, ce mercredi 12 juillet 2023, sur le meurtre de Radhia, dont le corps en décomposition a été retrouvé 3 semaines après sa disparition, dans une maison à Raoued..

La DGSN indique qu’une enquête a été ouverte suite à la disparition mystérieuse de Radhia (38 ans), et que le parquet a chargé la police judiciaire de mener les investigations nécessaires.

Ce qui a permis d’identifier un suspect de 31 ans habitant à Borj Louzir, soit la dernière personne ayant contacté la victime au téléphone. Ce dernier a été été arrêté, hier, en possession d’une arme blanche, ajoute la DGSN, en affirmant que lors de son interrogatoire il a avoué son acte odieux.

Le tueur, qui est un repris de justice ayant purgé des peines pour des affaires de vol et de violence, a indiqué avoir tué Radhia dans une maison qu’il loue à Raoued et qu’il a caché le corps derrière le réfrigérateur dans la cuisine et jeté le sac de sa victime dans le jardin.

La descente effectuée dans ladite maison à Raoued a en effet permis de découvrir le corps, en état de décomposition avancée et les affaires personnelles de Radhia dans le jardin, comme indiqué par le tueur…

Le ministère public a ordonné sa mise en détention et a décidé de le poursuivre pour homicide volontaire avec préméditations, alors que l’enquête se poursuit, ajoute la DGSN, qui n’ toutefois pas évoqué une série de féminicides comme indiqué par l’agence Tap citant une source sécuritaire, information alors reprise par plusieurs médias…

Y. N.