Tunisie : Le FSN solidaire avec les instituteurs privés de leur salaire

Le Front du salut national (FSN) a réagi, ce mercredi 12 juillet 2023, à l’annonce du ministère de l’Education quant au non paiement d’un mois de salaire à 17.000 instituteurs qui ont persisté dans leur refus de remettre les notes des élèves.

Dans son communiqué, le FSN a exprimé sa solidarité avec tous les instituteurs dont les salaires ont été retenus et a appelé toutes les forces politiques et civiles à condamner cette mesure et à exprimer, eux aussi, leur solidarité avec ce qu’il a qualifié de victimes.

Le FSN a également appelé le ministère à revenir sur sa décision ainsi qu’à la reprise des négociations pour «mettre fin au conflit de manière à garantir les droits des instituteurs et les intérêts légitimes des élèves et de leurs familles», estimant que cette décision «porte atteinte au travail syndical en tant que droit fondamental des salariés et des travailleurs».

Rappelons qu’après plusieurs réunions de négociations entre la partie syndicale et le ministère, aucune solution n’a été trouvée et les instituteurs ont décidé de poursuivre la rétention des notes, empêchant ainsi la clôture de l’année scolaire dans les conditions habituelles. Suite à quoi, le ministère a décidé de limoger 350 directeurs d’écoles primaires et de retenir les salaires de 17 000 instituteurs.

Si l’association des parents d’élèves a exprimé soutenir le ministère dans cette décision, plusieurs parties ont, quant à elles, estimé que le fait de ne pas payer les instituteurs ne fera qu’aggraver la crise entre les deux partie,

