Tunisie : Chaima Issa et Lazhar Akremi libérés

Après que la justice ait accepté la demande de leur libération, Chaima Issa et Lazhar Akremi ont quitté la prison dans la soirée de ce jeudi 13 juillet 2023.

Lazhar Akremi placé en détention depuis le 13 février, a été remis en liberté ce soir, soit peu de temps avant Chaima Issa, en détention quant à elle depuis le 23 février, et qui a également quitté la prison de la Manouba ce soir.

Rappelons que Comité de défense des détenus dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’Etat, avait annoncé cet après-midi, que l’appel interjeté par le Parquet relatif à la libération de Chaima Issa a été rejeté ce jour et que la demande de libération de Lazhar Akremi a été acceptée.

Ce soir, Chaima Issa et Lazhar Akremi ont été remis en liberté et ont été accueilli par leurs familles, leurs avocats, leurs amis, et autres militants de l’opposition qui ont célébré la libération des concernés.

Notons que la justice a cependant rejeté la demande de libération des autres détenus poursuivis dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’Etat, à savoir Mohamed Khayem Turki, Abdelhamid Jlassi, Ridha Belhadj, Ghazi Chaouachi, Jawhar Ben Mbarek et Issam Chebbi.

Y. N.