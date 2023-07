Tunisie : l’Etat continue de se financer auprès des banques locales

Les autorités financières ont lancé la souscription de bons du Trésor à court terme (52 semaines), d’une valeur de 1 milliard de dinars et payant un taux d’intérêt de 8,99%, selon des données publiées jeudi 13 juillet 2023 par la Société interbancaire de télécompensation (Sibtel).

En 2023, le recours de l’État à l’emprunt auprès des banques et établissements financiers s’est intensifié. Au 12 juillet 2023, la valeur des emprunts contractés sous forme de bons du trésor frôle les 24 milliards de dinars, contre 19,8 milliards de dinars en 2022, selon les chiffres de la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Les difficultés financières de l’Etat tunisien sont de notoriété publique. Ainsi que les difficultés qu’il rencontre à mobiliser des financements extérieurs pour son budget pour l’exercice en cours, étant donné la volatilité de la situation interne et de l’absence de visibilité à moyen terme, ainsi que la forte dégradation de la notation souveraine du pays, mais la poursuite du recours au financement auprès des banques locales ne saurait être la meilleure solution. Car si cela va permettre aux banques d’augmenter leurs gains, l’économie nationale va en subir de plein fouet les impacts négatifs, notamment l’assèchement des liquidités et la baisse des financements bancaires aux entreprises qui en ont fortement besoin, qui plus est, dans un contexte de grave crise.

I. B.