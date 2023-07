Mandat de dépôt à l’encontre de l’avocat et activiste Mohamed Ali Abbes

Le juge d’instruction près du tribunal de première instance de Monastir a émis aujourd’hui, lundi 17 juillet 2023, un mandat de dépôt à l’encontre de l’avocat et activiste politique Mohamed Ali Abbes, arrêté hier à l’aube. Il est soupçonné de diffusion de fausses informations portant atteinte à la sûreté et à la défense nationales.

Selon Mosaïque FM, le juge s’instruction a émis en parallèle une commission rogatoire au profit de la 5e brigade centrale de la Garde nationale de Laouina pour la poursuite des enquêtes dans cette affaire.

Le ministère public avait ouvert une instruction à l’encontre du prévenu pour atteinte à la sûreté publique et à la défense nationale, et diffamation d’un fonctionnaire public.

Mohamed Ali Abbes faisait partie des plus fervents partisans du président Kaïs Saïed. Il était très proche de l’ancien ministre de l’Intérieur Taoufik Charfeddine. Mais il a totalement changé de position au cours des derniers mois et est devenu un féroce opposant au chef de l’Etat et aux membres de son entourage qu’il critiquait dans des vidéos diffusées à travers les réseaux sociaux. On lui reproche, notamment, d’être derrière la page facebook anti-Saïed appelée «Sayeb Salah».

I. B.