Déficit de la balance commerciale alimentaire de la Tunisie (6 mois 2023)

Le déficit de la balance commerciale alimentaire en Tunisie s’est réduit à 538,8 millions de dinars tunisiens (MDT) à fin juin 2023, contre 1 012,5 MDT durant la même période en 2022, entraînant une amélioration du taux de couverture de 75,7% à 86,6% entre ces deux années (6 mois).

C’est ce qu’a indiqué lundi 17 juillet 2023 l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri), ajoutant qu’en valeur, les exportations alimentaires ont augmenté de 10,3%, tandis que les importations ont baissé de 3,5%, sur fonds de pénuries intermittentes de certains produits alimentaires (semoule, sucre, huile de cuisson, café, thé…), traduisant les difficultés que confrontent les institutions publiques chargées de l’importation de ces produits.

La baisse du déficit résulte principalement de la hausse de 36,3% des exportations d’huile d’olive et de la baisse de 15,7% des importations de céréales, malgré la hausse des importations de sucre (+118,2%) et de lait et dérivés (+ 61,8%), précise l’Onagri, qui ne s’attarde pas sur la problématique de ces pénuries.

Les prix à l’exportation ont augmenté de 51,8% pour l’huile d’olive (16,09 DT/kg), de 33,8% pour la tomate, de 2,1% pour les agrumes et de 1,8% pour les dattes par rapport à la même période de l’année précédente. En revanche, le prix des pêches a baissé de 11,0 %.

En revanche, les prix des produits céréaliers ont baissé de 13 à 22%. Les prix à l’importation des céréales ont diminué de 22,1% pour le blé dur, de 16,1% pour le blé tendre, de 12,8% pour le maïs. Il en va de même pour les huiles végétales (-10%), tandis que les prix du sucre ont augmenté de 22,7% et le lait et les produits laitiers de 8,5% pour le lait et les dérivés du lait.

La part du déficit commercial alimentaire dans le déficit commercial global a diminué de 2,4% par rapport à la même période l’an dernier, passant de 8,6% à 6,2%.

Les importations alimentaires représentaient 10,1% des importations totales, tandis que les exportations alimentaires représentaient 11,1% des exportations totales.