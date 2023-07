L’Europe conclut un accord avec la Tunisie pour freiner les migrants

Après le naufrage le plus meurtrier depuis des années en Méditerranée, l’Union Européenne (UE) payera la Tunisie pour empêcher les migrants de prendre la mer. (Illustration: des migrants subsahariens bloqués à la frontière tuniso-libyenne).

Par Monika Pronczuk *

L’UE a conclu un accord avec la Tunisie pour tenter d’endiguer le nombre de migrants traversant la Méditerranée, au milieu d’un débat houleux sur les retombées des politiques migratoires de l’ensemble européen, y compris un naufrage le mois dernier qui a été le plus meurtrier depuis des années.

Aux termes de l’accord, conclu dimanche soir, le gouvernement tunisien s’est engagé à resserrer ses frontières maritimes et à lutter contre les réseaux de passeurs, ainsi qu’à accélérer le retour des Tunisiens qui résident illégalement en Europe. L’UE fournira un large éventail de soutiens à l’économie en difficulté du pays d’Afrique du Nord.

Tunis, la capitale, est une grande ville portuaire à moins de 130 miles nautiques de l’île italienne de Sicile, et encore plus proche des petites îles italiennes. Cela fait de la Tunisie non seulement une source de migrants, mais aussi une étape de transit majeure pour les Africains subsahariens qui tentent de rejoindre l’Europe.

Les autorités tunisiennes ont été critiquées pour des violations présumées des droits des migrants subsahariens, notamment en rassemblant des centaines d’entre eux et en les abandonnant à la frontière désertique avec la Libye sans nourriture ni eau.

Soutien technique des gardes-frontières

Dimanche, l’UE a promis à la Tunisie 105 millions d’euros, soit 118 millions de dollars, pour des équipements tels que des patrouilleurs et des drones, ainsi que pour la formation et le soutien technique des gardes-frontières. Elle contribuera également à couvrir les frais de rapatriement volontaire des migrants subsahariens.

En juin, plus de 600 migrants sont morts lorsque leur navire surchargé a chaviré au large des côtes grecques. L’ampleur de la perte, ainsi que l’incapacité des responsables européens à venir en aide au navire, ont intensifié le débat sur le rôle de l’UE dans la crise.

«Le tragique naufrage d’il y a quelques semaines, au cours duquel de nombreuses personnes ont perdu la vie, était un autre appel à l’action», a déclaré Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a déclaré dimanche aux journalistes à Tunis. «Nous devons sévir contre les réseaux criminels de passeurs et de trafiquants», a-t-elle ajouté.

Outre les 105 millions d’euros pour lutter contre la migration irrégulière, les responsables de l’UE ont également promis 150 millions d’euros d’aide budgétaire à la Tunisie, mais n’ont pas précisé comment l’argent serait dépensé. L’UE a déclaré qu’il y avait également «une offre sur la table» de 900 millions d’euros d’aide macrofinancière, sous réserve que la Tunisie accepte les réformes définies par le Fonds monétaire international (FMI).

L’Europe a considérablement durci ses politiques migratoires suite à l’arrivée de plus d’un million de réfugiés, principalement de Syrie, de 2015 à 2016, alimentant le soutien aux partis d’extrême droite qui ont dénoncé l’afflux comme une menace pour les peuples et les cultures européennes. L’UE et son opinion publique se sont tournées vers des politiques plus dures que certains partis traditionnels avaient auparavant considérées comme contraires aux valeurs européennes.

Aujourd’hui, avec des millions de réfugiés ukrainiens arrivés en Europe au cours des 18 derniers mois, les systèmes d’asile sont surchargés et les politiciens européens cherchent de nouvelles façons de réduire le nombre de nouveaux arrivants.

L’accord a été annoncé dimanche par Mme von der Leyen, le Premier ministre Mark Rutte des Pays-Bas, le Premier ministre Giorgia Meloni d’Italie et le président Kaïs Saïed de Tunisie. Pour entrer en vigueur, il doit être officiellement approuvé par les chefs de tous les États membres de l’UE, ce qui est attendu.

«Le peuple tunisien a fourni à tous ces migrants déplacés tout ce à quoi ils pouvaient s’attendre avec une hospitalité totale, avec une générosité illimitée, alors que tant d’autres organisations qui auraient dû jouer leur rôle de manière appropriée n’ont pas bougé, se contentant de faire des déclarations», a déclaré M. Saïed aux journalistes, ajoutant que «la solution à cette situation inhumaine ne peut être qu’une solution commune et conjointe».

M. Rutte, chef d’une coalition centriste, et Mme Meloni, une populiste de droite, sont peu susceptibles de faire bon ménage, mais leurs pays ont été profondément touchés par l’augmentation des niveaux de migration : l’Italie comme l’une des principales portes d’entrée de l’Europe, et les Pays-Bas comme la destination de choix de nombreux migrants. La semaine dernière, le gouvernement de M. Rutte s’est effondré sur un projet de politique des réfugiés.

Dimanche, les deux dirigeants ont salué l’accord, Mme Meloni le décrivant comme un «modèle» pour les relations futures avec les pays d’Afrique du Nord.

Freiner les abus des autorités tunisiennes

Les responsables de l’UE ont déclaré qu’ils espéraient qu’un financement renforcé et une coopération plus étroite leur donneraient plus de poids pour tenter de freiner les abus des autorités tunisiennes. Mais des experts des droits de l’homme, des analystes et des législateurs ont critiqué l’accord, soulignant les dangers de récompenser financièrement les gouvernements étrangers pour endiguer le flux de migrants.

Depuis des années, l’UE finance les garde-côtes libyens, qui ont un dossier bien documenté d’abus de migrants, pour limiter le nombre de personnes arrivant sur ses côtes. Maintenant, selon les critiques, l’UE répète le même scénario avec la Tunisie.

M. Saïed a mené une campagne de haine contre les travailleurs et les étudiants d’Afrique subsaharienne, les accusant d’essayer de remplacer la population tunisienne d’origine. M. Saïed – qui a également été critiqué pour avoir fait reculer la démocratie et les droits des citoyens tunisiens – a nié les accusations de racisme, affirmant que les migrants légaux n’avaient rien à craindre.

«L’accord montre qu’une fois de plus, l’Europe est prête à fermer les yeux sur ses valeurs pour apporter une solution à court terme à un problème migratoire», a déclaré Camille Le Coz, directrice associée de l’Institut des politiques migratoires basé à Bruxelles. «Ce qui manque, c’est une référence aux problèmes de protection et aux violations des droits de l’homme contre les migrants», a-t-elle ajouté.

Traduit de l’anglais.

Source : New York Times.

* Reporter basée à Bruxelles. Elle a rejoint le Times en 2020.