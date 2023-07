Tunisie : L’incendie à la Caserne de Laouina maîtrisé (DGGN)

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé que l’incendie qui s’est déclaré, ce mardi 18 juillet 2023, à la Caserne de Laouina a été maîtrisé.

L’incendie s’est déclaré quelques heures plus tôt, ce mardi, dans le dépôt d’armes de la Caserne et les unités de la protection civile sont intervenues rapidement et sont parvenues à venir à bout des flammes.

Outre les pertes matérielles, l’incendie n’a fait aucune victime, précise la même source en indiquant que l’enquête ouverte en déterminera les causes et les circonstances exactes.

