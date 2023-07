Johansson : «Une route fatale pour les migrants a été créée depuis la Tunisie»

«La Tunisie est notre partenaire stratégique, il est important de lui apporter notre soutien et de travailler avec ce pays pour gérer les flux migratoires», a souligné le commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson, lors d’une audition à la commission des libertés civiles du Parlement européen, hier, mardi 18 juillet 2023.

Pour justifier la signature dimanche à Carthage, en présence du président Kaïs Saïed, de la présidente de la Commission européenne Ursula van der Leyen et des Premiers ministres italienne Georgia Meloni et néerlandais Mark Rutte, du protocole d’accord stratégique entre l’Union européenne et la Tunisie portant essentiellement sur la migration, Johansson a déclaré : «Le rôle de la Tunisie a changé cette année. Autrefois, la majorité des arrivées dans l’UE en provenance de Tunisie concernaient des citoyens tunisiens, cette année il y a une augmentation des arrivées, 40 000 jusqu’à présent, qui viennent de Tunisie. Beaucoup l’ont fait (ont réussi la traversée de la Méditerranée, Ndlr), d’autres malheureusement pas. Une route fatale a été créée avec des pertes de vies humaines. Seuls 5 000 d’entre eux sont Tunisiens. Il semble donc que la Tunisie soit devenue un pays de transit».

Johansson avait été reçue à Tunis le 27 avril dernier par le ministre tunisien de l’Intérieur, Kamel Feki et son collègue des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Nabil Ammar. Dans un communiqué à propos de cette visite, l’UE a souligné l’importance du partenariat dans le domaine de la migration avec la Tunisie et sa volonté de l’approfondir, en coopération avec les États membres «dans un esprit d’Équipe Europe».

