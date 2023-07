Le FSN dénonce l’interdiction d’apparaître dans les espaces publics visant Chaima Issa et Lazhar Akremi

Le Front du Salut national (FSN) a fermement dénoncé, ce mardi juillet 2023, la décision d’interdiction d’apparaître dans les espaces publics visant Chaima Issa et Lazhar Akremi, remis en liberté la semaine dernière après plus de quatre mois de détention.

Poursuivis dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’État, Chaima Issa et Lazhar Akremi ont fait, après leur libération, l’objet d’une interdiction de voyage ainsi que d’apparition dans les espaces publics, ce que le FSN qualifie de «décision arbitraire et à caractère politique».

Dans son communiqué, le FSN présidé par Ahmed Nejib Chebbi et soutenu par des partis de l’opposition, a par ailleurs réitéré sa demande de libération de toutes les personnes en détention et poursuivies dans le cadre de l’affaire dite de complot contre l’État, estimant que «l’affaire est montée de toutes pièces et qu’ils sont injustement incarcérés».

Y. N.